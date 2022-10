»Wir untersuchen, wie die Rechte Räume produziert«

Stefan Ziese/Zoonar.com/imago Reaktionärer Retrochiqué: Straßencafé in Frankfurts Neuer Altstadt (7.7.2020)

Am Institut für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen der Universität Stuttgart haben Sie gemeinsam mit Institutsdirektor Stephan Trüby einen Onlineatlas über »rechte Räume« erstellt. Er dokumentiert Orte in der Bundesrepublik, die von der Nazizeit, vom deutschen Kolonialismus und rechter Ideologie geprägt sind. Was verstehen Sie unter rechten Räumen?

Dabei geht es oft um die Ambivalenz zwischen dem ursprünglich konzipierten Raum und dem sozialen Raum. Architektur ist eine relativ träge Kulturtechnik, die Jahrhunderte überdauern und politische Systeme überleben kann. Wir untersuchen, wie, wo und aus welchem Grund die politische Rechte Räume produziert. Wir sprechen da über individuelle Milieus, Biographien und Netzwerke. In größerem Maßstab interessieren uns aber auch die räumlichen Spuren des Kolonialismus, des Faschismus, des Nationalsozialismus und weiterer Formen rechter Governance.

Mit dem Atlas stellen Sie sich auch die Frage, inwiefern die Mitte der Gesellschaft an der Ermöglichung rechter Räume mitwirkt. Können Sie dafür ein Beispiel geben?

Unser Projekt hat zum ersten Mal für größere Aufmerksamkeit gesorgt, als Stephan Trüby in einem Artikel über die neue Frankfurter Altstadt nachgewiesen hat, dass sie unter anderem auf Initiative eines Rechtsradikalen entstanden ist, der Mitarbeiter eines Stadtverordneten war. Bei der Rekonstruktion der Altstadt geht es um das Herstellen einer idealisierten Vergangenheit – also konkret um gebaute Erinnerungskultur, die von einer Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erzählt. In diesem Zusammenhang kann man auch über das Stadtschloss in Berlin sprechen.

Ist Berlin in besonderer Weise von rechten Räumen geprägt?

Uns geht es um Architektur, aber wir betrachten rechte Räume auch auf der Ebene des Städtebaus, der Infrastruktur und der Geopolitik. Da findet man überall etwas. Wenn man etwa über Spuren des deutschen Kolonialismus spricht, ist Hamburg bedeutender, weil dort ein Großteil des Handels stattgefunden hat. Und wenn es um den Nationalsozialismus oder zeitgenössische rechte Netzwerke geht, sind sicherlich andere Orte – mitunter Berlin – ergiebiger.

Gibt es auch linke Räume?

Ich weiß nicht, ob es so produktiv ist, diesen Gegensatz aufzumachen. Die Frage ist: Verstehen wir rechts und links als real existierende politische Systeme oder eher als Konzepte, wo rechts vor allem »Ausschluss« heißt und links »Solidarität«? Die Berliner Mauer zum Beispiel ist für mich ganz klar ein rechter Raum, denn da geht es um Ausschluss.

Weshalb ist auch das Berliner Marx-Engels-Forum in Ihren Atlas eingegangen?

Dort befanden sich Teile der Berliner Altstadt. Es gibt von verschiedenen Initiativen schon länger Bestrebungen, sie zu rekonstruieren. Die Initiativen führen an, sich an der angeblich antiurbanen Weite des Marx-Engels-Forums zu stören. Aber warum gibt es diese Weite? Weil im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel zerstört wurde und man nicht alles wieder aufbauen wollte oder konnte. Statt dessen hat man zu DDR-Zeiten diese – im übrigen qualitätvolle – Grünanlage angelegt, die nun tatsächlich auch so bestehen bleibt. Trotzdem ist weiterhin nicht vom Tisch, dass in der unmittelbaren Umgebung – Stichwort Rotes Rathaus und Molkenmarkt – eine erinnerungspolitische Überschreibung durch Architektur stattfinden soll.

Wird der Atlas noch erweitert?

Wir bekommen nicht besonders viel Unterstützung aus der Architekturwelt. Dort herrscht nach wie vor das Bild vor, dass Architektur keine ideologische Komponente hat und für sich stehen soll. Glücklicherweise kommen statt dessen Museen und Theater auf uns zu und kooperieren mit uns. Das passiert dann oft lokal, aber daraus ergibt sich ein Netz, das immer dichter wird. Bislang sind auf dem Atlas nur Videos aus Berlin zu sehen, aber es gibt bereits weitere aus Mannheim, München, Stuttgart, Hamburg. Das wird nach und nach aufgearbeitet. Und zukünftig wollen wir auch ins Ausland gehen.