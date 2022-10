Letzte Gelegenheit!

Yannick Becker Letzter Aufruf für den junge-Welt-Fotowettbewerb »Blende«!

Ob Yannick Becker – als das hier abgebildete Foto entstand, war er 17 Jahre alt – immer noch so eng mit Leo, dem Punk, befreundet ist, ist der jW-Redaktion leider nicht bekannt. Zum jW-Fotowettbewerb im Jahr 2011 hat Yannick drei Motive, die die innige Beziehung der beiden Jungs dokumentieren, eingeschickt und damit den ersten Preis des damaligen Jugendthemas (»Zusammenhalt: Durch dick und dünn«) gewonnen. Das Bild hat es wirklich in sich: Es wirkt ungekünstelt spontan, ganz und gar nicht gestellt, der Betrachter fühlt sich einfach angesteckt von dem großartigen Spaß, den die beiden miteinander haben.

Auch in dieser Saison des jW-Fotowettbewerbs würde das Foto wie die Faust aufs Auge zum Jugendthema passen – in diesem Jahr heißt es »Freundschaft!«, und das ist eine einmalige Gelegenheit, den besten Buddies ein Denkmal zu setzen. Allerdings: Wer noch teilnehmen will, muss sich ranhalten! Noch bis zum 4. November können jugendliche Hobbyfotografinnen und -fotografen bis zum Alter von 18 Jahren Bilder für das Jugendthema einsenden. Also raus mit den Kameras und verewigt die, die es in euren Augen verdient haben. Kreativität ist gefragt! (jW)