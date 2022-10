Da kannst du nicht anstinken

Daniel Molineros/Agencia Prensa-Independiente/imago Einfach drübergerollt: Die Spielerinnen des SE Palmeiras feiern ihren 4:1-Triumph (28.10.2022)

Die Copa Libertadores de América Femenina, die Königsklasse der Fußballfrauen Südamerikas, wird seit 2009 ausgetragen. Den ersten Wettbewerb gewann der FC Santos aus São Paulo. Im Gegensatz zur Copa der Männer partizipieren bis dato keine eingeladenen Teams anderer Konföderationen. Bis 2019 waren die Copa Libertadores Femenina und die UEFA Women’s Champions League die einzigen kontinentalen Frauenfußballwettbewerbe. Mittlerweile sind Asien und vergangenes Jahr auch Afrika nachgezogen, die Concacaf (Nord- und Zentralamerika/Karibik) will 2023 beginnen. Südamerikas Frauenfußball ist komplett brasilianisch dominiert. Die vier erfolgreichsten Vereine der Libertadores stammen aus São Paulo: São José EC und SC Corinthians Paulista (je drei Titel) sowie Associação Ferroviária de Esportes und FC Santos (je zwei).

Die 14. Ausgabe, diesmal in Ecua­dors Hauptstadt Quito, startete am 13. Oktober und endete am Freitag. Das Beeindruckendste der Gruppenphase war die klare Dominanz von Kolumbiens Vizemeister Deportivo Cali, der alle Spiele gewann und überdies gleich zum Auftakt nach Rückstand gegen Vorjahresgewinner Corinthians. Meister América de Cali machte es dem Stadtrivalen nach (nur ein Gegentreffer). Auch die Sociedade Esportiva Palmeiras, aktuell Meister Brasiliens, blieb punktverlustfrei. Die restliche Gruppe gewannen die Boca Juniors aus Buenos Aires (ein Remis).

Der kolumbianische Frauenfußball hat sich in den vergangenen Jahren auf dem Subkontinent am stärksten entwickelt, und so verwunderte es kaum, dass beide Teams aus Cali (Hauptstadt des Departamento Valle del Cauca) auch die Viertelfinals überstanden. Deportivo bezwang Ferroviária nach frühem Rückstand und durch ein Last-Minute-Tor von Elexa Marie Bahr Gutiérrez noch mit 2:1. América gewann gegen die Universidad de Chile nach Elfmeter. SE Palmeiras hatte gegen Santiago Morning mehr Probleme als erwartet. Nachdem die Chileninnen spät in Führung gingen, drehte die erst kurz zuvor eingewechselte Innenverteidigerin und Nationalspielerin Daiana Serafim da Silva das Match in Minute 96 mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckball. Der Sieg der »Gladiatorinnen« der Boca Juniors gegen Titelverteidiger Corinthians war historisch: Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs eliminierte ein argentinisches Team ein brasilianisches! Kishi Nuñez brachte Boca in Front, Adriana glich noch vor der Pause aus. Als das Match zugunsten von Corinthians, immerhin Gewinner von drei der letzten fünf Copas, zu kippen drohte, gelang der 19jährigen Estefanía Palomar in Minute 75 der vielumjubelte Siegtreffer für die Xeneizes.

Palomar traf im Halbfinale gegen Deportivo Cali erneut. Ihr Tor sicherte dem argentinischen Doppelmeister das Elfmeterschießen, nachdem Jorelyn Carabalí die Grüne Bedrohung mit einem traumhaften 30-Meter-Freistoß in den Winkel in Führung gebracht hatte. Doch Cali konnte gleich die drei ersten Penalties nicht verwandeln. Zwei parierte Boca-Torfrau Laurina Oliveros in Weltklassemanier, der von Carabalí ging in die Wolken. Auch América hatte kein Glück und wurde von Palmeiras eliminiert (0:1), gewann aber immerhin das Spiel um Platz drei gegen den Erzrivalen Deportivo klar mit 5:0.

Im Endspiel standen sich Boca Juniors und Palmeiras gegenüber. Zum ersten Mal gab es ein argentinisch-brasilianisches Finale. Bis dahin hatten die Xeneizes bei sechs Teilnahmen nur zweimal die Gruppenphase überstanden. Das Frauenteam von Palmeiras gibt es seit 1997. 2019 gründete es sich neu und gewann nun unbesiegt die Copa Libertadores gleich bei der ersten Turnierteilnahme. Boca hielt bis zur Pause (1:1) mit, doch wurde anschließend überrollt – am Ende stand es 1:4. Gegen das Geld, das die Brasilianer in ihre Fußballteams pumpen, können argentinische Vereine nicht mehr anstinken, die Inflation ist die dritthöchste weltweit. Gefeiert wird dennoch. Boca-Kapitänin Yamila Rodríguez ist neben Weltstars wie Alexia Putellas, Lucy Bronze, Ada Hegerberg und Debinha eine von 20 Kickerinnen, die für die Dubai Globe Soccer Awards nominiert wurden. Auf voting.globesoccer.com können Sie noch bis Mittwoch zwölf Uhr abstimmen. Glück auf!