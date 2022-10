Der Theatermacher und langjährige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne Wolfgang Bordel ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 71 Jahren, wie eine Sprecherin des Hauses am selben Tag bestätigte. Bordel hatte Ende vorigenJahres einen schweren Unfall. Zuletzt arbeitete er aber wieder an der Vorpommerschen Landesbühne.

Bordel hat die Theaterlandschaft in Vorpommern maßgeblich geprägt. So hatte er das Theater in Anklam durch die Jahre des Kulturkahlschlags gerettet, die in Ostdeutschland mit dem Anschluss begonnen hatten. Bordel gründete zudem Spielstätten in Heringsdorf, Zinnowitz und Barth, auch die Sommerbespielung auf Usedom geht auf ihn zurück. (dpa/jW)

Ein Nachruf folgt.