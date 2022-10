Schön auf den Kehlkopf

imago images/Gonzales Photo Mag bestimmt auch Schichttorte: Louis Cole

Wie rum funktioniert das Louis-Cole-Prinzip denn jetzt? Kann sich der Multi­instrumentalist kindische Pimmelwitze erlauben, weil er so ausgereifte Musik macht, oder lässt man ihm die komplizierte Musik durchgehen, weil er sie mit Pimmelwitzen kombiniert? Nehmen wir den Song »I’m Tight« von seinem neuen, vierten Album »Quality over Opinion«. Schon das selbstproduzierte Musikvideo (https://kurzelinks.de/qoh2) ist die sieben Minuten wert, dabei performt der schlaksige Cole mit vier Freundinnen nur vor weißem Hintergrund unzählige selbsterfundene spackige Dancemoves, deren alberne Titel eingeblendet werden: »Plankton Slaps«, »Freemason Luncheon«. Oder »The David Malloy«, bei dem alle einen Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger schieben und ihn sich vor den Schritt halten.

Da rutscht einem das Lied selbst leicht durch. Es lohnt sich, mit Kopfhörern in Coles Neo-Funk-Pop einzutauchen. Er feuert Akkordfolgen, Drumgrooves und Falcetto-Gesangslinien ab, die immer auch daran erinnern, dass der seltsame Nerd mal ein Jazzstudium an der USC Thornton School of Music absolviert hat.

Cole hat sich trotz klassischer Ausbildung ein recht eigenwilliges Vokabular angeeignet. Einem trockeneren Sound zuliebe legt er gern kleine Becken, Kochtöpfe etc. auf seine Trommeln, der Effekt erinnert an alte Drumcomputer. Das Schlagzeug spielt er »open handed«: Statt die rechte Hand über die linke zu kreuzen, um so auf der Hi-Hat mit der starken Hand zu führen, spielt er sie mit links – und kann so rasante Ghostnote-Patterns mit beiden Händen schlagen bzw. zu irren, verschachtelten Grooves mit gegensätzlichen Akzenten schichten.

Das alles passiert so schnell und präzise, dass man das Gefühl hat, Cole wäre Neo in der »Matrix«, oder besser: Neo im Midi-Grid. Dank seiner Liebe für elektronische Musik wie der von Skrillex denkt er viele Rhythmen von einer Computerästhetik her: Die Anschlagsdynamik ist oft roboterartig regelmäßig, die Schläge ganz nah am Grid – aber mit minimalsten Abweichungen, die wiederum die Grooves so funky machen, dass es beinahe weh tut.

Diesen androidartigen Style überträgt er auch auf die anderen Instrumente: auf die Staccato-Keyboards, die in fieps-furzendem 8-Bit-Sound vor sich hinfunken, als hätte man ­Stevie Wonder digitalisiert; den Bass, den er synkopiert in die winzigen Lücken des Grooves slapt; seinen Gesang, mit dem er mit sanfter Kopfstimme absteigende pentatonische Runs abschießt, die beim ersten Hören programmiert klingen – auch dank seiner patentierten Slapvocal-Technik, bei der er sich beim Singen rhythmisch auf den Kehlkopf schlägt, um den Tönen der Stimmbänder einen für die menschliche Stimme ungewohnten Attack zu geben.

Klar, Cole ist ein Musiker für Musiker. Neojazzstar Thundercat hat ein Lied prompt »I Love Louis Cole« genannt. Seinen Durchbruch verdankt Cole berühmten Fans wie John ­Mayer und Björk, die sein Video »Bank ­Account« in den sozialen Medien verbreiteten. Bereits hier sieht man seine typische Videoschnittästhetik: 80er-Jahre-Bild-in-Bild-Effekte mit knalliger Videospielschrift.

Die Videos gehören unbedingt dazu. Viele von Coles Songs sind vor allem Liveperformances, etwa »F it up« (https://kurzelinks.de/yars), wo er ein 30köpfiges Jazzorchester in sein Haus gequetscht hat, oder die Live­videos mit seinem anderen Projekt Knower, stets samt selbstironischer Einblendungen.

»Quality over Opinion« ist auch ohne Videos eine wunderbare Platte: der Four-to-the-floor-Disstrack »Failing in a Cool Way«, das akustik­gitarrengepickte Folkliedchen »Not Needed Anymore«, das soulige »Message«. 20 wunderbar seltsame Popsongs, viele unter zwei Minuten. Hyperaktiv? Ja, aber man sollte es als künstlerische Mäßigung verstehen. Es gibt eine Theorie, die beschreibt, was passiert, wenn er seiner Hyperaktivität freien Lauf lässt. Demnach steckt Cole auch hinter den Youtube-Videos von Clown Core (https://kurzelinks.de/tysm): Da spielen zwei maskierte Musiker live in einem fahrenden Van eine Mischung aus Grindcore, Jazz und Funk. Man munkelt, es handele sich um Cole und den Saxophonisten Sam Gendel. Ein Indiz: zwei prominente Pimmelwitze.