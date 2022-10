Pelosis Mann erholt sich nach Attacke

Washington. Der Ehemann von Nancy Pelosi erholt sich ihren Angaben zufolge von dem auf ihn verübten Angriff. Dies teilte die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses Samstag nacht (Ortszeit) mit. Paul Pelosi war nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag im kalifornischen Zuhause des Ehepaars von einem Einbrecher mit einem Hammer angegriffen worden. Nancy Pelosi hielt sich zum Tatzeitpunkt in Washington auf. Der mutmaßliche Täter hatte in der Vergangenheit auf Onlineplattformen extrem rechte Ansichten verbreitet. (AFP/jW)