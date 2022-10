Slowenien liefert 28 Kampfpanzer an Ukraine

Ljubljana. Slowenien hat 28 Kampfpanzer des sowjetischen Typs »M-55S« an die Ukraine abgegeben. Dies berichtete das slowenische Nachrichtenportal 24ur.com am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Ljubljana. Die Panzer wurden mit der Eisenbahn über Polen in die Ukraine gebracht. Das EU- und NATO-Partnerland Slowenien wird nun von der BRD im Rahmen eines sogenannten Ringtauschs 43 schwere Militärlastwagen erhalten. (dpa/jW)