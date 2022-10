Kampf um Wasser

Pascal Lachenaud/AFP/dpa Polizeigewalt: Demonstrierende gehen durch Tränengas, während sie gegen den Bau des Wasserreservoirs protestieren (Sainte-Soline, 29.10.2022)

Gepanzerte Spezialeinheiten, Tränengas und Polizeiknüppel gegen bis zu 8.000 Menschen, die am Sonnabend im zentralen Westen Frankreichs gegen die Agrarpolitik der Regierung protestierten. 1.700 Uniformierte im brutalen Einsatz gegen Kleinbauern und Bewohner des Departements Deux-Sèvres, die sich seit Monaten gegen den Aushub eines riesigen Rückhaltebeckens von 16 Hektar Fassungsvermögen stemmen – Symbol einer vom Staatschef Emmanuel Macron unterstützten Privatisierung der Ressource Wasser für die Agrarindustrie. In der Region südlich der Küstenstadt Nantes, die bereits seit Jahren geprägt ist von Mangel an Trinkwasser, widersprechen sich einmal mehr Macrons reale Politik im Sinne der mächtigen frankoeuropäischen Agrarlobby und sein vor wenigen Monaten im Wahlkampf versprochener Schutz der Umwelt diametral.

Ordnungshüterin vor Ort ist die im vergangenen Frühjahr ernannte Präfektin Emmanuelle Dubée, eine Studienkameradin des Präsidenten aus der Kaderschmiede ENA, die – Pariser Anweisungen folgend – Demonstrationen am Wochenende kurzerhand verboten hatte. Der Protest, der nicht nur vom lokalen Bürgerkollektiv »­Bas­sines non merci« (Rückhaltebecken, nein danke) getragen wird, sondern auch von den Parteien der linken parlamentarischen Opposition Frankreichs, richtet sich »gegen ein gewisses hyperindustrialisiertes Agrarmodell«. Dieses werde forciert von einer »Koalition aus privaten Interessenten und der Lebensmittelbranche, legitimiert durch den Staat«, und sei im Moment dabei, »sein zerstörerisches Unternehmen ausgerechnet im Namen des Klimaschutzes zu vollenden«, so eine Stellungnahme des Kollektivs.

Das Projekt sieht in der Tat vor, für das »Megabassin« nahe der Ortschaft Sainte-Soline während der winterlichen Regenzeit bis zu 720.000 Kubikmetern Grundwasser »umweltgerecht« abzupumpen, mit dem im trockenen Sommer die Felder bewässert werden und Nutztiere getränkt werden sollen. Hinter dem Plan stehen nach Angaben der Bürgerbewegung wenige große Getreide- und Fleischproduzenten, deren industriell geprägtes Wirtschaftsmodell in diesen Tagen von der Regierung durchgesetzt werde. Inzwischen wehrten sich rund 150 Kollektive gegen den Staat, der »aktiv die Agroindustrie verteidigt und ihr die Infrastruktur finanziert«.

Das von der Verfassung garantierte Recht auf Protest und Demonstration setzte Dubée am Wochenende aus, weil von den aus allen Landesteilen angereisten Gegnern der Regierungspolitik »Gewalt in Form terroristischer Aktivitäten« zu erwarten gewesen sei. Zu den präventiven Maßnahmen der Präfektin in Diensten ihres ENA-Kameraden gehörten daher auch Überwachungskameras, die ihre uniformierten Helfer in der vergangenen Woche vor den Haustüren und Höfen der Protestführer installierten. Julien Le Guet, der Sprecher von »Bassines non merci«, trat am Samstag nachmittag vor die Kameras der TV-Teams, den Kopf einbandagiert, gezeichnet von einer »brutalen Schlacht« gegen schwerbewaffnete Polizeikräfte.