Kapital will länger arbeiten lassen

Berlin. Er kann es nicht lassen. Unter Verweis auf »Generationengerechtigkeit« attackiert der oberste Kapitalvertreter der Bundesrepublik, Rainer Dulger, die Sozialsysteme. Gegenüber der Bild am Sonntag fabulierte der »Arbeitgeberpräsident«, eine »Sanierung der Altersvorsorge« sei dringend notwendig, die Finanzierung des Rentensystems stehe »vor dem Zusammenbruch«. Anstelle einer quer durch die Einkommensgruppen finanzierten Bürgerversicherung forderte Dulger, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln: Weiter wachsende Lebenserwartung dürfe nicht zu einem »immer noch längeren Ruhestand« führen, so Dulger. (AFP/jW)