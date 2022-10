NRW-Linke mit neuer Führung

Kamen. Auf ihrem Landesparteitag in Kamen hat Die Linke in Nordrhein-Westfalen am Wochenende einen neuen Landesvorstand gewählt. Neue Landessprecher sind die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler und Sascha H. Wagner, die 68 beziehungsweise 54 Prozent der Stimmen erhielten. Beide gelten als Kritiker der Abgeordneten Sahra Wagenknecht, deren Anhänger bislang den NRW-Verband dominiert hatten. Zwischen den Lagern kam es auf dem Parteitag zur heftigen Debatte über den vermeintlich »identitätspolitischen Kurs« der Bundesführung mit wechselseitigen Spaltungsvorwürfen. Die bisherigen Landessprecher Jules El-Khatib und Nina Eumann sowie 13 weitere Landesvorstandsmitglieder waren nicht erneut angetreten.

Auch Die Linke in Hessen gab sich am Sonnabend auf einem Parteitag in Dietzenbach eine neue Führung. Zu Vorsitzenden wurden jeweils ohne Gegenkandidaten die sozialpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Christiane Böhm, sowie Jakob Miegenda von der Strömung Bewegungslinke mit 76,2 und 74,5 Prozent der Stimmen gewählt. Großen Raum nahm laut HR-»Hessenschau« die hinter verschlossenen Türen geführte Debatte um Sexismusvorwürfe innerhalb der Partei ein. (jW)