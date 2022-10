Vereint gegen Armut

Markus Scholz/dpa »Bezahlbares Leben für alle statt Profite für Wenige« - Demobanner am Sonnabend (Hamburg, 29.10.2022)

Am Neuen Wall war die Stimmung am Sonnabend prächtig. Bei milder Witterung flanierten Hunderte über die Hamburger Luxusmeile, vorbei an Edelboutiquen und Juwelieren. Krieg und Krise schienen weit weg. Nur wenige Kilometer entfernt bot sich ein anderes Bild. Am Berliner Tor waren rund 2.500 Demonstranten zusammengekommen, die wütend waren über die im Rekordtempo steigenden Preise für Energie und Lebensmittel, über die forcierte Umverteilung von unten nach oben. »Die Armut breitet sich aus bis in die Mittelschicht«, rief Klaus Wicher, Hamburger Vorsitzender des Sozialverbandes Deutschland, den Versammelten vom Lautsprecherwagen aus zu. »Zugleich bereichern sich die Konzerne in der schwersten Krise der Nachkriegszeit«, machte er die Stoßrichtung des Protests deutlich.

Ein breites Bündnis von mehr als 70 Organisationen und Initiativen hatte sich zusammengefunden, um den Rechten »nicht die Straße zu überlassen«, wie mehrere Redner explizit in ihren Beiträgen deutlich machten. Angemeldet hatte die Demonstration unter dem Motto »Solidarisch aus der Krise – bezahlbares Leben für alle statt Profite für wenige« die Gewerkschaft Verdi. Es waren alle am Start, die in Hamburg auch sonst für linken und linksradikalen Widerstand gut sind – vom AStA der Universität und die Klimabewegung Ende Gelände über die Partei Die Linke und die Omas gegen rechts bis hin zum Roten Aufbau Hamburg, der Seebrücke und der Interventionistischen Linke.

Dass es im Bündnis auch Brüche gab, machte ein Beitrag bei der Auftaktkundgebung klar. Ein Redner, der sich als Paul von der Gruppe »Schwarz-roter 1. Mai« vorstellte, forderte die anwesenden Vertreter der Friedensinitiative »Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung« auf, sich zu »verpissen«. Wenn diese im Aufzug mitmarschierten, so der Redner, werden von seiner Gruppe nur noch »Einzelpersonen« dabeisein. Hintergrund des Statements ist ein länger schwelender Konflikt: Dem Forum, das alljährlich an der Elbe den Ostermarsch organisiert, wird vorgeworfen, die Schuld am Ukraine-Krieg einseitig bei den USA und der NATO zu suchen und »Russlands Schuld« zu relativeren. Zuletzt hatte das »Hamburger Bündnis gegen rechts« in einem offenen Brief zudem kritisiert, dass bei Veranstaltungen des Forums angeblich immer wieder »rechte Zusammenhänge auftauchen«.

Pauls Statement wurde im Protestaufzug eher achselzuckend zur Kenntnis genommen. Metin Kaya, Bürgerschaftsabgeordneter der Partei Die Linke und selbst im Forum aktiv, wies die Kritik im Gespräch mit junge Welt zurück. »Um den Ukraine-Krieg soll es bei dieser Demonstration ja nur am Rande gehen, mehr um die sozialen Verwerfungen, für die der Krieg gesorgt hat«, so der Abgeordnete. Damit hat Kaya offensichtlich den Kompromiss skizziert, der für diese Kundgebung maßgeblich war. Dass es die USA sind, die eine multipolare Welt nicht akzeptieren wollen und Europa dabei in eine Krise historischen Ausmaßes treiben, sollte ebenso wie der Wirtschaftskrieg gegen Russland als Ursache gestiegener Energiepreise, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt werden.

Ansonsten ließ die Demonstration an Radikalität nichts zu wünschen übrig. »Plündern statt frieren« stand auf den Bannern oder »Shutdown capitalism«, in Redebeiträgen wurde »die Enteignung der Schlüsselkonzerne« gefordert. »Brecht die Macht der Banken und Konzerne«, wurde skandiert. Verdi beschränkte sich auf reformistische Vorschläge wie die Einführung einer Übergewinn- und einer Vermögenssteuer, eines Preisdeckels für Energie, Lebensmittel und Mieten. »Armut macht krank«, rief die Vertreterin einer Stadtteileinrichtung aus. Es sei kein Zufall, dass die Menschen in armen Vierteln wie Veddel etwa zehn Jahre kürzer lebten als die in reichen Vierteln wie Blankenese.

In einem auf der Demo verteilten Flyer der Perspektive Kommunismus wurde unter der Überschrift »Preise runter! Löhne rauf!« Klartext geschrieben: »Wir haben die Schnauze voll, von der Wirtschaft und ihren Handlangern in der Politik diktiert zu bekommen, was angeblich gut für uns wäre.« Was jetzt gebraucht werde, seien »Lohnkämpfe und Streiks«.