Zeit zum Handeln

Cecilia Fabiano/LaPresse via AP/dpa Banner mit Banner beantwortet: »Wir wissen, wie es enden wird«, samt symbolisch erneuter Hängung Mussolonis (Rom, 27.10.2022)

Tausende von »Marsch auf Rom«-Plakaten fanden sich in den vergangenen Tagen im öffentlichen Raum der italienischen Hauptstadt. Darauf zu sehen war das berühmte Bild von Benito Mussolini, dem »Duce«, mit seinen »Squadristi« (Schwarzhemden), darunter das Zitat: »Man muss sich Ziele setzen, um den Mut zu haben, sie zu erreichen.« Dass sie alle angebracht wurden, ohne dass die Polizei etwas mitbekam, ist schwer möglich. Immerhin hat die Stadtverwaltung angeordnet, die faschistische Propaganda umgehend zu entfernen. Das galt auch für ein Banner mit der Aufschrift »100 Jahre später – der Marsch geht weiter« und dem Logo der ultrarechten Movimento Nazionale, das auf einer Brücke in der Nähe des Kolosseums aufgehängt worden war.

Am Sonntag morgen hielten nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA rund 2.000 Faschisten in Predappio – dem kleinen Ort in der Region Emilia-Romagna, in dem Mussolini 1883 geboren wurde und wo sein Leichnam in der Familienkrypta liegt – eine von Ordnungskräften abgeschirmte Feier ab, auf der auch der faschistische Gruß gezeigt wurde. Bereits in der Nacht zu Freitag hatten Rechte in Rom Fackelmärsche veranstaltet – beispielsweise in den Gärten über der zentral gelegenen Piazza del Popolo und dem Vorort Monti Tiburtini. Am Morgen stoppte die Polizei dann eine Gruppe von rund 50 Personen auf dem Weg zum Campo Verano, dem größten Friedhof der Hauptstadt, auf dem zahlreiche Faschisten begraben liegen; er wurde für diesen Tag komplett absperrt – das gab es noch nie. Das sei ein deutliches Indiz, dass die neue Rechtsregierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nicht mit der Mussolini-Verehrung in Verbindung gebracht werden wolle, meint Alberto Fazolo, linker Publizist und Sprecher der kürzlich gegründeten Organisation Presidio Antifascista, gegenüber jW.

Mehr Sorgen als die anachronistischen Züge der stark zersplitterten radikalen Rechten bereiten Fazolo und seinen Genossen aber symbolträchtige staatsoffizielle Gesten der Regierung und des Militärs, die zumindest zweideutig sind: Am Samstag morgen stattete Meloni dem Nationaldenkmal Altare della Patria einen Besuch ab und legte Blumen am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Am selben Tag und am Sonntag fand auf der Piazza Venezia, wo sich nicht nur das nationale Kriegsdenkmal befindet, sondern auch das Gebäude, von dessen Balkon Mussolini einst seine berühmten Reden gehalten hatte, eine noch von der Vorgängerregierung genehmigte Militärparade statt. Initiiert wurde der Aufmarsch von dem Veteranenverband Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d‘Italia (UNUCI). Er war 1926 auf einer Versammlung unter dem Vorsitz Mussolinis gegründet und von den Schwarzhemden finanziert worden. Zahlreiche am »Marsch auf Rom« beteiligte Faschisten der ersten Stunde hätten sich angeschlossen, erinnerte Fazolo in einem Anfang Oktober erschienenen Zeitungsartikel daran, dass die Geschichte der UNUCI untrennbar mit der Machtübernahme Mussolinis verbunden war.

Die UNUCI reagierte empört, sprach von »Diffamierung« und betonte in einer ausführlichen Gegendarstellung, dass sie sich zu den Werten der Republik, Freiheit, Demokratie, Frieden und den Widerstand gegen den Faschismus, bekenne. Mit der von ihr organisierten Parade wolle UNUCI lediglich ihrer Forderung der Wiedereinführung des Feiertags der nationalen Einheit und der Streitkräfte Nachdruck verleihen, der seit 1919 zum Andenken des Sieges Italiens im Ersten Weltkrieg begangen und 1977 abgeschafft worden war. Eine fragwürdige Erklärung: Das Datum des besagten Feiertags war der 4. November, außerdem hatte es seit der Zerschlagung des Faschismus in Italien keine Parade dieser Art der UNUCI mehr gegeben. »Die Entscheidung, an einem bestimmten Tag an einen bestimmten Ort zu gehen, ist eine Frage der Opportunität, und das zu bestreiten, ist unredlich«, kommentierte Fazolo.

Presidio Antifascista wollte dagegen ein klares Zeichen setzen und rief zu zwei Kundgebungen für Samstag nachmittag auf: In Rom versammelten sich etwa 200 und in Mailand 300 Menschen, um »die historische Erinnerung an die Genossen, die während des Faschismus und in der postfaschistischen Zeit gefallen sind« zu verteidigen, wie es in dem Aufruf hieß. »Mit dem ›Marsch auf Rom‹ begann nicht nur die Ära des Faschismus, sondern auch des Antifaschismus«, sagte Fazolo. Die Parole »No pasarán. Hasta la victoria!«, die auf einem ihrer Banner zu lesen war, hätten die Antifaschisten auch gegen den seit acht Jahren andauernden Krieg im Donbass des von der NATO und EU gestützten Kiewer Regimes, die Militarisierung des Bildungsapparates und der Kultur der italienischen Gesellschaft sowie den grassierenden Geschichtsrevisionismus gerichtet.

»Italien ist nur auf dem Papier eine antifaschistische Republik. Die Schulbücher sind heute voll von revisionistischen Klischees«, bestätigte auch Federico Giusti von der Organisation Lotta Continua Pisa, die Presidio Antifascista unterstützt. Die liberale Linke, die ständig auf der Suche nach Konsens für Wahl- oder Regierungsbündnisse sei, fördere diese Entwicklung.

Nicht zuletzt deshalb meinen er und seine Genossen, dass ein radikaler Neuaufbau der antifaschistischen Bewegung unumgänglich ist. »Wir müssen uns von jenen befreien, die sich Antifaschisten nennen, in Wahrheit aber in den Staat integriert sind, der die Faschisten schützt und benutzt«, so Fazolo. Er warnt eindringlich davor, den italienischen Faschismus im Reich der »Nostalgie« zu verorten oder als »Folklore« zu verharmlosen. Die antifaschistische Aktion sei heute mehr denn je eine notwendige Praxis. »Es ist jetzt Zeit zum Handeln.«