Mevlüde Genc verstorben

Solingen. Mevlüde Genc, die bei dem faschistischen Brandanschlag in Solingen vor fast 30 Jahren fünf Mitglieder ihrer Familie verloren hatte, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Das teilte die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Sonntag mit. Am 29. Mai 1993 waren bei einem von Neonazis auf ihr Haus verübten Brandanschlag zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte der damals 50jährigen getötet worden. »Wie wenige andere hat Mevlüde Genc den Glauben an das Gute im Menschen verkörpert«, würdigte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst die Verstorbene, die bereits kurz nach dem Anschlag zur Versöhnung aufgerufen hatte. (AFP/jW)