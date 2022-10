Slowakei: Regional- und Kommunalwahlen

Bratislava. Bei den erstmals gleichzeitig abgehaltenen Regional- und Kommunalwahlen in der Slowakei sind die meisten bisherigen Regionspräsidenten und Bürgermeister in ihren Ämtern bestätigt worden. Das geht aus den am Sonntag verkündeten offiziellen Endergebnissen der »Superwahl« hervor. Rund 4,4 Millionen Staatsbürger und dauerhaft im Land lebende Ausländer waren am Samstag aufgerufen, die Landesparlamente und Präsidenten der acht Regionen zu wählen. Dazu wurden die Gemeindeparlamente der knapp 3.000 Städte und Gemeinden ebenso neu gewählt wie die Bürgermeister und Stadtteilbürgermeister. (dpa/jW)