Erinnert sich noch jemand an John Magufuli, den letzten Präsidenten Tansanias? Am 29. Oktober wäre er 63 alt Jahre geworden. Er regierte das Land von 2015 bis 2021. Im ursprünglichen Beruf war er Chemielehrer, was vielleicht der Grund für seine Unbefangenheit war, ein witziges Experiment durchzuführen, das die Geeignetheit der damaligen Coronatests zum Untersuchungsgegenstand hatte. So ließ er eine Papaya, eine Ziege und einen Kanister Motoröl auf Covid-19 testen. Nur das Motoröl war negativ. Zudem empfahl Magufuli statt teurer Impfungen, deren Wirksamkeit er anzweifelte, islamische Gebete und afrikanische Heilkräuter, womit er sich beim internationalen Finanzkapital keine Freunde machte. Bereits im März 2021 war er tot.

Mit der hier insinuierten Verschwörungstheorie schaffen es nur Schlanke durch den »verengten öffentlichen Meinungskorridor«. Deshalb heute:

Magufuli Salad:

Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 200 g Wildkräutersalat waschen, abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke zupfen. Eine kleine Papaya schälen, halbieren, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Die Kerne aus einer Granatapfelhälfte lösen. 50 g Pekannüsse in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett rösten und anschließend mit einem Messer grob hacken. Eine Ziegenkäserolle (150 g) in Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Zwei EL Honig auf den Scheiben verteilen, einen TL Thymian darüber geben und im Backofen ca. fünf bis acht Minuten backen. Für das Dressing vier EL Olivenöl, zwei EL weißen Balsamicoessig, einen TL mittelscharfen Senf und einen TL Honig miteinander verrühren. Mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und etwas edelsüßem Paprikapulver würzen. Das Dressing mit den Wildkräutern, den Papayawürfeln, den Granatapfelkernen und den gehackten Pekannüssen vermengen, auf Tellern anrichten und die gratinierten Ziegenkäseräder auf dem Salat verteilen. Dazu Baguette reichen und einen Sancerre.

In der letzten Folge lernten wir in unserem kleinen A bis Z der Kriegskunde, was ein Angriffskrieg ist. Heute widmen wir uns der Bombe: Es gibt die saubere, die schmutzige und natürlich die Kalorienbombe – hierzu später. In der sauberen ist drin, was außen draufsteht, TNT oder Plutonium. Sie zerstört oder verstrahlt vorschriftsmäßig geordnet gemäß Gebrauchsanweisung Dinge und Leben und wird von Militärpriestern gesegnet. Die schmutzige Bombe enthält heimlich radioaktiven Abfall, eine Version davon hätte man auch unter »A« subsumieren können: AKWs. Diese Bombe ist hinterhältig und böse. Zu Recht wird sie öffentlich angeprangert. Die Kalorienbombe ist speziell. Sie enthält zwar, was draufsteht, zum Beispiel Erdnussbutter oder Schokoladen-Haselnuss-Creme, aber sie benutzt unser Lustzentrum, um sich Löffel für Löffel in unsere Fettzellen zu schleichen und uns von dort aus zu dick und träge zu machen, um Massendemos zu organisieren oder Kriegsgerät zu zerstören. Wie war das mit dem Umschlag von Quantität in Qualität? Eine Erdnuss ist gesund, ein Glas Erdnusscreme: dekadent.