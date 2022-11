Eigentlich trinke ich keinen Kaffee

Stephan Kannowski »Seid nicht Spielzeug in fremden Händen«: Eine Litfaßsäule in St. Petersburg mit Uncle Sam und tanzenden Puppen, die auf Schweden und Finnland rekurrieren

Mittwoch, 24. August, ­Polizeirevier Prokopjewsk/Russland/Südsibirien

Komsomolskaja Uliza 2, 653000 Prokopjewsk

5.534 Kilometer von Deutschland entfernt

Zeit: 2.24 Uhr

Ich liege auf meiner ausgebreiteten Jacke im Flureingang des Polizeireviers von Prokopjewsk in Südsibirien, während die Neonlampen ihr ewiges Licht halten.

Nein, wirklich, mir geht es gut.

Das kann ja jeder sagen, genau inmitten der Sprengkapsel des Feindes.

Und doch fühle ich mich wohl.

Der Polizist hat mir gerade davon abgeraten, auf die Straße zu gehen. »Das ist viel zu gefährlich für Sie. Hier wimmelt es von kriminellen Leuten«, meint er.

Über mein Handy höre ich den ersten Teil der Krönungsmesse in C-Dur, KV 317: Kyrie eleison von Wolfgang Amadeus Mozart. Dabei knabbere ich an einem Stück Nussschokolade, die mir der freundliche Polizist serviert hat. Inklusive russischem Kaffee, obwohl ich mir doch Tee gewünscht habe und ich doch überhaupt keinen Kaffee trinke. Aber vielleicht hat er mich mit der Übersetzungsapp auch nicht richtig verstanden.

Was zum Teufel mache ich hier?

Freitag, 3. Juni 2022, Frankfurt am Main, Ostpark:

»Du kommst ins Gefängnis«, sagt David, einer meiner Bekannten von der Fußballgruppe.

Und Fabian fragt: »Warum denn ausgerechnet jetzt? Deine Reise kann doch noch ein oder zwei Jahre warten, bis dieser blöde Krieg endlich vorbei ist.«

So klangen die Worte meiner Freunde und Bekannten. Leicht scherzend, leicht sarkastisch und doch mit einem Unterton von ernsthafter Nachdenklichkeit, als ich sie über meine Pläne unterrichtete, für einen Monat nach Russland zu reisen.

Ich war überhaupt noch nie in Russland, außerdem spreche ich keinen Brocken Russisch (bis heute kann ich nur zwei Wörter: спасибо (spasibo, danke) und бабушка (Babuschka, Großmutter) – wirklich nicht viel.

Natürlich bin auch ich neugierig und frage mich: Wie geht es den Menschen derzeit in Russland? Was denken sie über den Krieg, der nicht so heißen darf, oder über uns aus dem »bösen« Westen? Spüren die Menschen etwas vom Krieg oder den Sanktionen?

Freitag, 10. Juni 2022, Russisches Konsulat, Frankfurt am Main

Ich stehe am Schalter des Russischen Konsulats am Oederweg und beantrage ein einmonatiges Touristenvisum für 35 Euro. Die Bedingungen dafür ab August sind: ein Touristenvoucher (15 Euro) und ein negativer PCR-Test.

Freitag, 5. August 2022, Gdansk–Kaliningrad

(Bus von Gdansk nach Kaliningrad, 144 Kilometer, 80,41 Zloty/17 Euro; eigentliche Fahrtzeit zwei Stunden, mit Grenzkontrollen 4,5 Stunden)

Im vollbesetzten Bus in Richtung der russischen Exklave Kaliningrad (941.873 Einwohner) sind die meisten Russen; manche sind auch Ukrainer, die ihre Familien in Russland besuchen wollen.

Viele von ihnen steuern den Kaliningrader Flughafen an, um in das russische Kernland weiterzufliegen. Die Flugpreise innerhalb Russlands selbst sind ungewohnt preiswert und oftmals günstiger als die Bahnpreise.

Die Ausweiskontrollen am polnisch-russischen Grenzübergang Grzechotki–Mamonowo II sind derzeit nichts für schwache Nerven. Über zweieinhalb Stunden erdulden wir das Prozedere. Der Grenzübergang selbst scheint wie ausgestorben. In all der Zeit gibt es neben uns lediglich einen Autofahrer.

Sonnabend, 6. August 2022, Kaliningrad

(Hostel Tokio, Uliza Epronowskaja, 800 Rubel die Nacht/13,33 Euro)

Ich bin aufgeregt.

Mein Ziel ist, jenes Haus wiederzufinden, wo meine Familie in den Jahren zwischen 1937 und 1945 gewohnt hat. Damals lebte sie in der Altroßgärtner-Predigerstraße 10, der heutigen Uliza Botkina 10.

Seit der Einreise nach Russland sind mir die Menschen überaus offen und freundlich gesinnt. Gerade die jungen und englischsprachigen Menschen sind froh, mit mir in Kontakt zu kommen. Im Moment haben sie wenig Möglichkeiten dazu. Denn viele Menschen aus dem »Westen« kommen derzeit nicht nach Russland.

Ich mache mich nun auf den Weg, um vom Hostel zu dem sehr gut erhaltenen Dom (dem ehemaligen Wahrzeichen Kaliningrads) sowie an die Grabstelle von Immanuel Kant, zum Roßgärtner Tor und schließlich an den schön gelegenen unteren Schlossteich zu wandern.

Schließlich komme ich tatsächlich in der Uliza Botkina an. Es befindet sich kaum ein Mensch an diesem warmen Sommertag auf der Straße.

Nun schweift mein Blick auf die rechte Seite der Straße, wo das Hospital der ehemaligen »Diakonie zur Barmherzigkeit« errichtet ist. In diesem Krankenhaus wurden in den Jahren zwischen 1939 und 1941 mein Onkel, meine Tante und mein Vater geboren.

Schaue ich auf die linke Straßenseite, fällt mir lediglich ein kaputtes und abgeranztes Mietshaus auf, irgendwie verloren stehend, im Lärm der Zeit untergegangen.

Ja, es ist die Nummer 10, doch der Mörtel fällt ab, die Balkone setzen Rost an, einige Tauben sitzen auf dem Dach, manchen Fenstern fehlt das Glas, und sie sind mit einer Art Plastikfolie notdürftig repariert. Es ist das einzige alte Haus in der Straße, und es besteht kein Zweifel, dass in diesem Gebäude meine Familie gewohnt hat.

Es beschleicht mich ein merkwürdiges Gefühl, an einem ganz gewöhnlichen Sonnabend im August 2022, vor einem Gebäude zu stehen, in dem meine Familie vor 77 Jahren gewohnt hat. Inmitten eines fremden Landes, umgeben von einer Sprache, die ich nicht verstehe, und über 1.049 Kilometer von Deutschland entfernt.

Tief bewegt gönne ich mir in einer Kneipe an der Pregel einen original »Baye­rischen Spaten« (denn deutsche Biere, zwar teuer, ca. sieben Euro für 0,4 Liter, gibt es noch).

Sonntag, 14. August 2022, St. Petersburg

(Flug von Kaliningrad nach St. Petersburg in einer Stunde und 36 Minuten, 6.780 Rubel/113 Euro. Marat-Hostel, Uliza Marata 25 b, 1.000 Rubel/16,70 Euro die Nacht)

Stephan Kannowski Gefunden: Das Familienhaus in ­Kaliningrad in der heutigen Uliza Botkina 10

Ich bin nun seit drei Tagen in St. Petersburg.

Von dem Hostel sind es ca. 250 Meter bis zur ehemaligen Wohnung Fjodor Dostojewskis in der Kusnetschny Pereulok sowie etwa 400 Meter bis zum berühmten Boulevard Newski-Prospekt (siehe zum Beispiel die Geschichte von Gogol).

Die Stadt an der Newa mit ihren 5,4 Millionen Einwohnern, den alternativen Künstlern und vielen Studenten, der jahrhundertelang erhaltenen Stadtarchitektur, ihren unzähligen Brücken (ca. 580 mögen es sein) ist wunderschön.

Vor dem Zugang zum legendären Panzerkreuzer »Aurora«, der seit 1956 als Museumsschiff an der Newa liegt und von wo aus am 25. Oktober (7. November nach gregorianischem Kalender) 1917 die russische Revolution durch ein Schiffssignal begann, warten viele Menschen in einer Schlange von fast 60 Metern.

Ich komme mit Swetlana, einer 48jährigen Lehrerin, ins Gespräch. »Die ›Aurora‹ ist benannt nach der römischen Göttin der Morgenröte. Und trotz der Wirren dieser Tage glaube ich an einen neuen Morgen. Unsere Revolution ist das Vermächtnis unserer Vorfahren. Wir können es noch mal wagen und vielleicht dann mit einem besseren Ausgang«, erklärt sie mit einem vielsagenden Lächeln.

Wird sie recht behalten?

Freitag, 19. August 2022, Moskau

(Bahn von St. Petersburg nach Moskau, 705 Kilometer, eigentlich 4,5 Stunden. Ich nahm leider den langsamen Zug: zehn Stunden und 26 Minuten, 1.820 Rubel/30,33 Euro. Hostel Presnja, Uliza Nikolajewa 4, 800 Rubel pro Nacht/13,33 Euro)

Club Rowesnik, 0.43 Uhr

(Maly Gnesdnikowski Pereulok 9с1)

Ich befinde mich gerade in einen der angesagtesten Clubs Moskaus

(freier Eintritt, Bier 240 Rubel/vier Euro).

Auf insgesamt drei Etagen und einer Tanzmöglichkeit ist es proppevoll. Vor allem englische Rapsongs werden gespielt.

Ich komme mit Nikola, einer 26jährigen Auslandsstudentin aus Sofia, ins Gespräch, die sehr offen ist. »Weißt du, es ist alles so verrückt. Im Moment haben wir eine Deflation in Russland. Die Preise werden billiger. Und in Europa, auch in meinem Heimatland, geht es den Menschen richtig mies. Wegen dieser blöden Sanktionen. Wie können die Europäer so dumm sein.«

Dann tanze ich, bis ich plötzlich merke, dass der Boden unter meinen Füßen vibriert. So wild tanzen die meisten der jungen Clubbesucher auf der viel zu überfüllten Tanzfläche. Wir befinden uns in der zweiten Etage, und mir ist ein wenig mulmig zumute.

Eigentlich würde ich gerne bleiben, doch schließlich verlasse ich eher unfreiwillig, auf die Stimme meiner Logik hörend, den Club.

Am nächsten Morgen spreche ich im Hostel am Frühstückstisch mit Witja, einem 38jährigen, gemütlichen, etwas beleibten »Freelancer« (wie er sich nennt) aus Wladiwostok über die Szene, und er meint: »Wir Russen lassen es geschehen. Denn wir sind schicksalsergeben und machen uns keine Gedanken über das Morgen.«

»Und wenn nun über Nacht zwölf junge Menschen sterben, weil der Boden zusammenbricht?« frage ich.

»Dann ist es halt so«, antwortet Witja. »Wir haben in unserer Geschichte immer von Tag zu Tag überleben müssen. Die Kälte, die Dunkelheit, der Hunger, die Politik. Was morgen ist, ist für uns einerlei, verstehst du?«

Diesen Fatalismus erlebe ich noch häufiger auf meiner Reise.

Witja schiebt nach: »Und was die Politik angeht: Wir machen uns keine Gedanken über die da oben. Und die da oben machen sich keine Gedanken um uns. So einfach ist das.«

Mittwoch, 24. August, Polizeirevier Prokopjewsk/Russland/Südsibirien

Komsomolskaja Uliza 2653000 Prokopjewsk

Zeit: 22.13 Uhr

(Flug von Moskau nach Nowokusnezk in vier Stunden und 27 Minuten, 3.415 Kilometer, 4.200 Rubel/70 Euro plus Taxifahrt von Nowokusnezk nach Prokopjewsk; 49,3 Kilometer, 47 Minuten, 1.000 Rubel/16,66 Euro)

Ich sitze auf einem Stuhl im Eingangsbereich des Prokopjewsker Polizeireviers, während ich in Hermann Hesses »Camenzind« lese. Die letzten Stunden waren wirklich nervenaufreibend, denn ich habe meine Migrationskarte verloren und kein noch so kleines Hotel nimmt mich auf.

Ich bin nach Prokopjewsk gefahren, einer Kleinstadt von etwa 190.000 Einwohnern in Südsibirien, inmitten des Kusnezker Kohlebeckens der Oblast Kemerowo. Einige Impressionen möchte ich gerne aus einer russischen Provinz mitnehmen.

Nun gehe ich zur Polizeidienststelle. Ein freundlicher Wachmann beruhigt mich: »Wir rufen für Sie ein Taxi. Das fährt Sie zu einem anderen Revier, wo ein Kollege von mir auf Sie wartet, mit dem Sie zu einem gegenüberliegenden Hotel gehen werden.« (Mit welchem die Polizei von Prokopjewsk offenbar besonders verbunden zu sein scheint.)

So stehe ich mit der Empfangsdame und dem neuen Kollegen an der Hotelrezeption und erfahre, dass ich für eine Nacht 3.600 Rubel (60 Euro) zahlen muss.

Als ich dankend ablehne, blickt der Kriminalbeamte erst mich und dann die Empfangsdame einen Moment etwas irritiert an, um dann zu erklären: »Die Migrationsbehörde hat bereits geschlossen, so dass wir momentan im Moment nicht viel für Sie unternehmen können. Unter diesen Umständen können Sie sich bei uns ausruhen, wo Ihnen die Kollegen von der Migrationsbehörde morgen um neun Uhr weiterhelfen werden.«

Also gehen wir wieder in das Revier zurück, wo ich es mir im Flureingang bequem mache.

Nach einer Weile kommt der Beamte mit einer halben Tafel Nussschokolade und einer Tasse Kaffee zu mir zurück. »Erholen Sie sich gut, ich habe noch viel Arbeit vor mir«, sagt er noch und begibt sich dann in sein Büro.

Die zwei Stühle und den Tisch schiebe ich beiseite, meine Jacke breite ich aus und lege mich auf ihr hin. Der Polizist lässt mich gewähren.

So verbringe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Nacht in einem Polizeirevier. Und das in einem verträumten Nest namens Prokopjewsk, irgendwo mitten in Sibirien, in dem infernalischen Land, in dem die »Untermenschen« in Gebüschen lauern, jene »bolschewistischen Horden«, die uns vernichten wollen.

Nach zwei Tagen endlich erhalte ich ein Migrationsersatzpapier.

Die Zeit in Südsibirien wird wunderschön. Ich werde viele hilfsbereite und freundliche Menschen kennenlernen. Menschen, die politisch und gesellschaftlich offen, kritisch und differenziert sind. Die Natur mit ihren riesigen und unberührten weiten Wäldern, den Bergen und Flüssen ist atemberaubend.

Glücklich kehre ich aus Russland ­zurück.

Es wird nicht mein letztes Mal bleiben!