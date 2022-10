Contergan: Enteignete Opfer

Frank Leonhardt/dpa Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan

Bund Contergangeschädigter und Grünenthalopfer teilte am Freitag anlässlich des 50. Jahrestags des Conterganstiftungsgesetzes mit:

Im Conterganstrafprozess schätzten Experten die Schäden der Conterganopfer auf etwa fünf bis zehn Milliarden D-Mark. Heute weiß man, dass der Gesamtschaden zusammen mit den Vermögens-, Berufs- und Rentenschäden weitaus höher ist. Aber die Regierung enteignete nicht die Eigentümerfamilie Wirtz hinsichtlich ihres Firmenkonsortiums Dalli-Werke, Mäurer & Wirtz und Grünenthal zugunsten der Conterganopfer. Enteignet wurden die Conterganopfer hinsichtlich ihrer Schadensersatzansprüche gegen Grünenthal. Dies geschah vor 50 Jahren am 31.Oktober 1972 durch Paragraph 23 des damaligen Conterganstiftungsgesetzes.

Nachdem die Geschädigten »diese Enteignungsbestimmung« jahrzehntelang öffentlich anprangerten, ließ der Gesetzgeber ihren Wortlaut nach Ablauf der absoluten Verjährung (30 Jahre) einfach wieder verschwinden. »Mit dem Conterganstiftungsgesetz hat sich die Regierung zum Komplizen Grünenthals gegen die Ansprüche der Conterganopfer gemacht«, sagt Andreas Meyer, Vorsitzender des Bundes Contergangeschädigter und Grünenthalopfer e. V. So konnte Meyer durch ein Urteil des OLG Köln vom 12. April 2018 Verflechtungen zwischen der Conterganstiftung und Grünenthal nachweisen: Dreh- und Angelpunkt in diesem Verfahren war die Doppelrolle des Rechtsanwalts Herbert Wartensleben. Wartensleben war nicht nur Leiter der Rechtsabteilung und des Ressorts Marketing der Firma Grünenthal. Wartensleben war zudem von 1972 bis Ende 2003 Vorsitzender der Medizinischen Kommission der Conterganstiftung. In dieser Eigenschaft konnte Wartensleben Einfluss darauf nehmen, ob ein Betroffener als contergangeschädigt anerkannt wird oder nicht. Entsprechend konnte er dabei die Höhe der jeweiligen Conterganrente mitbestimmen. Wartensleben war auch später immer wieder Rechtsvertreter der Firma Grünenthal in Sachen Contergan; zuletzt im Jahr 2007 in den Prozessen um den ARD-Zweiteiler »Eine einzige Tablette«.

Laut einer schriftlichen Mitteilung Grünenthals von 2014 erfolgte die Bestellung Wartenslebens für den Posten des Vorsitzenden der Medizinischen Kommission im Jahr 1972 durch die damalige SPD-Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. »Scheinbar sind für Grünenthal und die Regierung innere Organe, Sinnesorgane, Arme und Beine lästige Anhängsel, auf die jeder verzichten kann! Entsprechend werden wir von beiden seit Jahrzehnten entschädigt und behandelt«, sagt Meyer. »Ich fordere neben den bestehenden Conterganrenten eine steuer- und abgabenfreie Kopfpauschale von zehn Millionen Euro für jedes Conterganopfer!«

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Nabu) forderte am Freitag, die Ausweitung des Gipsabbaus im Harz zu stoppen:

Der Nabu Sachsen-Anhalt und der Nabu Thüringen sprechen sich gegen eine Ausweitung des Gipsabbaus im Südharz aus. Jedes Vorhaben dieser Art würde die Zerstörung der einzigartigen Karstlandschaft im Harz bedeuten. Damit positionieren sich die beiden Verbände auch gegen die Pläne der Firma Knauf, die in der Vergangenheit bereits mehrere Probebohrungen durchgeführt hat und offen einen vermehrten Abbau der natürlichen Vorkommen von Gips forderte. »Werden die Vorhaben der Industrie umgesetzt, bedeutet dies das Aus für eine über 300 Millionen Jahre gewachsene Landschaft«, sagt Kirsten Schellenberg, vom Nabu Thüringen. (…)