»Für Schweinswal und andere könnte das gravierend sein«

Sina Schuldt/dpa Unweit des Jade-Weser-Port sollen zunächst zwei Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) entstehen (28.2.2022)

Ende des Jahres soll in Wilhelmshaven das schwimmende LNG-Terminal in Betrieb genommen werden. Sie befürchten, dass belastetes Abwasser in die Jade fließen wird. Wo­rauf basiert Ihre Befürchtung?

Der Terminalbetreiber Uniper hat beim niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in Oldenburg eine Einleiterlaubnis für Abwässer in die Jade eingereicht. Darin beantragt er die tägliche Einleitung von bis zu 530.000 Kubikmetern Ab- und Prozesswasser, das mit Chlor- und Bromnebenprodukten belastet ist.

Wie gelangen diese Stoffe ins Abwasser?

Die Abwässer entstehen, weil für verschiedene Prozesse im Terminal Wasser benötigt wird. Dieses wird über Rohrleitungen aus der Jade angesaugt und enthält auch organisches Material. Damit sich das nicht in den Rohren festsetzt, plant Uniper, für das sogenannte Antifouling Biozide einzusetzen. Was danach an Abwässern in die Jade geleitet wird, soll mit 0,2 Milligramm Chlor pro Liter belastet sein. Chlor ist hochreaktiv und gut wasserlöslich. Außerdem würden 4,7 Mikrogramm Bromoform pro Liter eingeleitet. Nach Berechnungen des BUND würde die geplante Einleitung von Bromoform die Konzentration, bei welcher keine schädlichen Auswirkungen auf Wasserorganismen zu erwarten sind, um das 50- bis 500fache überschreiten. Dies steht im Gegensatz zum von Uniper vorgelegten Gutachten, das von einer zehnfachen Überschreitung ausgeht.

Wie üblich ist diese Form des »Antifouling«?

Sie entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Statt dessen werden beispielsweise bei herkömmlichen Großkraftwerken mechanische Verfahren genutzt. Dabei kommen kalibrierte Kautschukbällchen zum Einsatz, um die Rohrleitungen frei halten. Diese werden am Ende wieder aufgefangen und gelangen nicht ins Gewässer.

Welche Auswirkungen hätte die Verunreinigung mit Chlor- und Bromderivaten?

Wir befürchten, dass das Ökosystem der Jade, das ohnehin bereits in einem schlechten Zustand ist, weiter beeinträchtigt wird und auch weitgehende Auswirkungen auf den nahe gelegenen Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und die Meeresbewohner zur Folge hat. Für den Schweinswal, andere Meeressäuger sowie weitere wertgebende Arten des FFH-Gebietes (geschützt gemäß der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie, jW) wie beispielsweise Fluss- und Meerneunauge oder Finte könnten die Auswirkungen der Chemikalieneinleitung gravierend sein.

Wenn diese Zahlen bekannt sind, wer müsste dieses Vorgehen genehmigen?

Genehmigen muss das die Oldenburger Behörde. Die hat unsere Stellungnahme zum Antrag erhalten, eine Genehmigung ist bislang noch nicht erfolgt.

Was fordern Sie statt dessen?

Bezüglich des geplanten Antifouling erwarten wir, dass die natur- und umweltschonendste Lösung zum Einsatz kommt. Wir unterstützen ausdrücklich die Ziele der Energiesicherheit und der Energieunabhängigkeit. Doch das LNG-Beschleunigungsgesetz, das die Schaffung von zwölf Terminals und sieben Pipelines in einem beschleunigten Verfahren vorsieht, schießt weit über das Ziel hinaus. In allen Genehmigungsverfahren zu LNG-Infrastruktur wird auf Umweltverträglichkeitsprüfungen verzichtet und werden die Beteiligungsfristen für die Öffentlichkeit auf zwei Wochen verkürzt. Eine sorgfältige Prüfung der Auswirkungen auf Mensch, Klima und Umwelt wird damit erheblich erschwert.

Zudem wurde die Einleitgenehmigung ohne zeitliche Begrenzung beantragt. Damit wäre nach dem LNG-Gesetz eine Laufzeit bis 2043 möglich. Eine derart lange Nutzungsdauer zementiert die Nutzung fossiler Energien, insbesondere des klimaschädlichen Frackinggases, über die nächsten Jahrzehnte und ist vollkommen inakzeptabel. Die Genehmigung sollte bis maximal 2030 befristet werden. Wir fordern, den Einsatz fossiler Energieträger dringend zu reduzieren. Statt dessen bedarf es langfristiger und wirksamer Maßnahmen der Energieeinsparung, eine Steigerung der Energieeffizienz und massive Investitionen in den naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energiequellen.