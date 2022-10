Lage in Asylzentrum auf Zypern eskaliert

Nikosia. Auf Zypern ist es in einem Flüchtlingslager zu Ausschreitungen gekommen. Polizei und Augenzeugen berichteten am Freitag, dass in einem überfüllten Asylzentrum ein Feuer ausgebrochen sei. Große Rauchwolken seien über dem Gebäude im 22 Kilometer von der Hauptstadt Nikosia entfernten, im griechischen Teil der Mittelmeerinsel gelegenen Pournara zu sehen gewesen. Menschen flohen aus dem Lager, in dem erheblich mehr Flüchtlinge untergebracht sind als die offiziell erlaubten 1.000 Personen. (Reuters/jW)