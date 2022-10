Stefan Puchner/dpa Ulm machte den Anfang: Streikende Arbeitskräfte des Uniklinikums (24.10.2022)

»Inflationsverluste lassen sich nicht durch Einmalzahlungen heilen.« Mit diesen Worten hatte die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft Verdi, Irene Gölz, die Beschäftigten aller vier Unikliniken von Baden-Württemberg (Tübingen, Ulm, Heidelberg, Freiburg) zu einer Warnstreikwoche aufgerufen, die an diesem Freitag endete. Insgesamt 26.000 Beschäftigte arbeiten in den vier Kliniken zu den Bedingungen eines mit dem Unternehmerverband Uniklinika geschlossenen Haustarifvertrags. Das betrifft Pflegekräfte, medizinisch-technische Assi­stenten und Angestellte in der Verwaltung. Ärztinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter fallen unter die Tarifbestimmungen des Bundeslandes.

Die erste Verhandlungsrunde mit den Vertretern der Kliniken war gescheitert. Die Beschäftigten der Krankenhäuser traten über die Woche gestaffelt in den Streik. Den Anfang machten Tübingen und Ulm. Mit Beginn der Frühschicht legten dort am Montag 1.000 Menschen zwei Tage lang die Arbeit nieder. Am Mittwoch zogen die Beschäftigten in Heidelberg nach, am Donnerstag stieg man in Freiburg ein. Während der gesamten Woche blieb die Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet. Die Notaufnahmen arbeiteten in Besetzungen wie am Wochenende weiter, die OP-Bereiche hielten den Notfallbetrieb aufrecht. Wer eine der berüchtigten lukrativ-sinnlosen Hüftoperationen wollte, musste sich gedulden.

Ganz andere Sorgen nämlich standen bei den Streikenden im Vordergrund. Mitnichten ging es um die übliche Verbesserung des vorhandenen Standards oder gar eine angemessene Entlohnung von Tätigkeiten, die seit Beginn der Coronapandemie unter der hochtrabend-nichtssagenden Bezeichnung »systemrelevant« geführt werden. Die Situation der Betroffenen ist vor dem Hintergrund der flächendeckenden Preiserhöhungen seit Beginn des Wirtschaftsboykotts gegen Russland existentiell geworden. Verdis Forderungen sind durchaus bescheiden, das Ziel ist, den vor der Krise erreichten Standard wiederherzustellen.

Dass das Angebot der Kliniken nicht reicht, lässt sich leicht errechnen. Sechs Prozent Lohnsteigerung bei 20 Prozent Inflation anzubieten, sei eine Zumutung, sagte Irene Gölz. »Damit hätten die Kolleginnen und Kollegen am Ende der Laufzeit im Dezember 2024 real mindestens 15 Prozent Einkommensverlust zu tragen.« Hinzu kommt, dass das Angebot der Kliniken eine reguläre Tariferhöhung erst ab Januar 2024 vorsieht. Für die 15 Monate davor soll eine Einmalzahlung von 140 Euro pro Monat, zusammengerechnet also 2.100 Euro, die Verluste ausgleichen, was ebenfalls zuwenig ist.

Uniklinika war während des Streiks mit öffentlichen Äußerungen sparsam. Ihr Argument bei den Verhandlungen liegt ohnehin auf der Hand: Die Häuser sind von der Inflation ebenso betroffen wie die Angestellten. Das stimmt natürlich, und dennoch bedeutet es, dass partikulare Interessen einzelner Unternehmen zu übergeordneten wirtschaftlichen Notwendigkeiten verklärt werden, während die Notwendigkeit arbeitender Menschen, weiterhin Miete, Heizung und Nahrung bezahlen zu können, als verhandelbar betrachtet wird.

Diese materielle Not ist in der gegenwärtigen Lage so dringend, dass selbst die Gewerkschaft andere, ebenfalls dringliche Probleme hintanstellt. Chronische Überlastung etwa und entgrenzte Arbeitszeiten aufgrund von Arbeitskräftemangel. Oder die drohende Erwerbslosigkeit für Menschen in ländlichen Regionen, sollten die vage formulierten Pläne der Bundesregierung, kleinere Kliniken in großen Häusern zusammenzuschließen, in die Tat umgesetzt werden. Die Streikenden sind sich dessen bewusst. »Trotz der Belastungssituation war es der klare Wunsch der Mitglieder, diesmal das Geld in den Mittelpunkt zu stellen«, erklärte ein Sprecher von Verdi am Mittwoch gegenüber junge Welt.