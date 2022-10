KZ-Gedenkstätte Buchenwald geschändet

Jena. Unbekannte haben auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald in Thüringen mehrere Nazischmierereien hinterlassen. Sie wurden am Donnerstag abend auf zwei Verkehrszeichen an einem Parkplatz der Gedenkstätte sowie auf einem Lageplan entdeckt, wie die Polizei in Jena am Freitag berichtete. Das Foto von einer Tafel, das die Trägerstiftung der Gedenkstätte am Freitag per Twitter teilte, zeigt mehrere »SS«-Runen in gelber und schwarzer Farbe. Das neben den Kürzeln »SS« und »88« verwendete »THS« soll den Angaben der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora zufolge »offenbar auf den ›Thüringer Heimatschutz‹ verweisen«. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nach Angaben der Polizei nicht ergriffen werden. Die Schmierereien wurden sofort entfernt. Es werde ermittelt. Zuletzt waren wiederholt Gedenkbäume nahe dem einstigen KZ beschädigt und zerstört worden. (AFP/jW)