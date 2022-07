Entsetzen in der Blutstraße

Bodo Schackow/dpa Hassverbrechen: Unbekannte sägten insgesamt sieben Bäume ab, die auch getöteten Kindern gewidmet waren (Weimar, 21.7.2022)

Es ist beileibe nicht der erste Übergriff auf die Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald. Doch dass der oder die Täter innerhalb weniger Tage gleich mehrmals Bäume absägen oder beschädigen, die an Opfer des Naziterrors erinnern, zeigt: Sie scheinen sich sehr sicher zu fühlen.

Seit 1999 haben die Lebenshilfe und die Gedenkstätte in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Vereinen insgesamt 168 Bäume gepflanzt und teilweise mit Gedenktafeln gekennzeichnet. Dass gerade sie nun ebenfalls zerstört wurden, deutet auf Taten von Neonazis hin. Gepflanzt worden waren die Bäume an der Blutstraße. Der Name stammt von Gefangenen, die diese Straße 1938 als Zufahrtsweg zum Lager hatten bauen müssen und dabei brutal von der SS drangsaliert wurden. Die Folge waren zahlreiche Todesopfer.

Bereits am 19. Juli waren erstmals Bäume beschädigt oder ganz zerstört worden. Zwei Tage nach der Tat erklärte das »Internationale Komitee Buchenwald Dora und Kommandos« (IKBD), es sei »zutiefst empört« und verurteile »die abscheulichen Akte von Vandalismus«, der sich nur wenige Tage später wiederholen sollte, »aufs schärfste«. Tilo Kießling, Chef des Jugendvereins »Roter Baum« in Dresden, zeigte sich am Dienstag im Gespräch mit junge Welt »entsetzt über diesen Ungeist«. Der Verein ist schon seit Jahren Partner der Gedenkstätte und veranstaltet Jugendweihfahrten dorthin. In den vergangenen Jahren hatte er mehrfach Pflanzaktionen an der Blutstraße mitorganisiert.

Das beträchtliche Ausmaß der Schäden schilderte Rica Gottwald vom »Roten Baum« am Dienstag gegenüber jW. So sei der Baum für Emil Carlebach beschädigt worden. Das KPD-Mitglied war 1938 nach Buchenwald verschleppt worden und musste bis 1945 im Lager bleiben. Schwer beschädigt wurde zudem der Baum, der an Erich Loch erinnern soll. In Gedenken an das Leiden des KPD-Politikers in Buchenwald hatten seine hinterbliebene Ehefrau und seine Kinder den Baum gepflanzt. Gottwald äußerte sich erschüttert darüber, dass »die Tabus seit Jahren immer weiter fallen«. Es sei bedenklich, dass die Gesellschaft dabei ohnmächtig zuschaue. Kießling erklärte auf jW-Anfrage, er fürchte, dass dort, wo heute Bäume angegriffen werden, morgen vielleicht schon Menschen attackiert werden. Zahlreiche Solidaritätsbekundungen erreichten bereits die Gedenkstätte. So wollen sich die Fußballclubs 1. FC Schalke 04 und der FC Carl Zeiss Jena an Pflanzaktionen beteiligen.

Schaut man auf die Geschichte der Gedenkstätte in den vergangenen Jahrzehnten, scheint diese Solidarität bitter nötig. Die Häufigkeit der »Provokationen und Übergriffe« sei Teil einer »bitteren Chronologie«, so Gottwald, die auch Mitglied der Lagerarbeitsgemeinschaft ist. Bereits in den 1990er Jahren waren die späteren Mitglieder der rechten Terrororganisation »Nationalsozialistischer Untergrund«, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, in Aufzügen, die an SA-Uniformen erinnerten, in der Gedenkstätte aufgetaucht. Gegen den AfD-Politiker Björn Höcke war 2017 ein Hausverbot ausgesprochen worden. Wenige Tage bevor er versucht hatte, das Gelände des ehemaligen Lagers zu betreten, hatte Höcke im Dresdner Ballhaus Watzke eine Rede gehalten, in der er eine Wende in der Gedenkpolitik um 180 Grad forderte und das Holocaustdenkmal in Berlin als »Denkmal der Schande« bezeichnet hatte. Später hatte er seine Worte relativiert.

Laut Rica Gottwald wollen verschiedene Akteure auf einem Treffen am kommenden Sonntag über den weiteren Umgang mit den Vorfällen diskutieren.