Der nächste Anschlag

Im sächsischen Bautzen haben Unbekannte offenbar einen Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft verübt. In der Nacht zum Freitag waren Fensterscheiben des leerstehenden »Spreehotels« eingeworfen worden. Danach sei in dem Gebäude ein Brand ausgebrochen, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Das Landesinnenministerium sprach am Nachmittag offiziell von einem Anschlag. Zuvor hatten die Partei Die Linke sowie die Organisation Pro Asyl darauf hingewiesen, dass vor wenigen Tagen vor der Unterkunft eine AfD-Kundgebung stattgefunden hatte. (jW)