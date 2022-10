»Von welcher Waffe – das ist Opfern egal«

Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa Protestaktion vor dem Bundestag (26.2.2021)

Die Kampagne »Aktion Aufschrei – stoppt den Waffenhandel!« kritisiert das vor wenigen Tagen vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegte Eckpunktepapier für das geplante Rüstungsexportkontrollgesetz der Ampelregierung. Was stört Sie daran?

Wir fordern ein grundsätzliches Exportverbot für Kriegswaffen ebenso wie für alle »sonstigen Rüstungsgüter«. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Kategorien soll laut Eckpunktepapier weiter gelten. Danach sind etwa Militärlastwagen, Pistolen oder Scharfschützengewehre weiterhin nicht als Kriegswaffen eingestuft, dürfen somit nach dem Außenwirtschaftsgesetz exportiert werden. Dabei müssten die Kriterien für Ausnahmegenehmigungen viel strenger gefasst werden. Nach dem Eckpunktepapier will man sich in Fällen, in denen ein Land die Menschenrechte verletzt, zwar die Möglichkeit vorbehalten, es mit keinerlei Rüstungsgütern mehr zu beliefern. Nur steht zu befürchten, dass das nicht umgesetzt wird. Im Fall der Militärdiktatur Ägypten wurden noch 2021 Exporte von Kriegsschiffen dorthin genehmigt – mit der Begründung, damit könne man ja keine Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land begehen.

Der Vorschlag aus dem vom Grünen-Politiker Robert Habeck geführten Ministerium beinhaltet Schlupflöcher für den Waffenhandel. Könnte es noch schlimmer kommen, wenn FDP oder SPD ihre Vorstellungen einbringen?

Das Papier ist großteils die Fortsetzung der bestehenden laxen Exportpolitik. Vorstellbar ist, dass FDP oder SPD die aus unserer Sicht einzig sinnvollen Veränderungen streichen könnten: etwa dass es möglich wird, bei Menschenrechtsverletzungen jegliche Lieferung von Rüstung in Drittstaaten einzustellen; oder dass das auch ein Ausschlusskriterium für Lieferungen an EU-, NATO- und ihr gleichgestellte Staaten sein kann.

Wie werten Sie es, dass es Kooperationsprojekte mit NATO- und EU-Staaten dem Papier zufolge weiterhin geben soll, obgleich einige von ihnen Regierungen haben, die sich wenig um die Einhaltung des Völkerrechts scheren?

Wer selber strengere nationale Maßstäbe für den Rüstungsexport hat, kann nicht an Länder liefern, die geringere haben. Man könnte einfach keine in Kooperation produzierten Rüstungsgüter in Drittstaaten exportieren, anstatt darüber zu diskutieren, nach welchen Kriterien das stattfinden soll. Es reicht nicht, den Internationalen Waffenhandelsvertrag (Arms Trade Treaty, jW) als kleinsten gemeinsamen Nenner für Rüstungsexporte heranzuziehen. Der müsste erst einmal nachgeschärft werden. Es muss der strengste zur Verfügung stehende Maßstab gelten.

Der NATO-Staat Türkei ist 2018 völkerrechtswidrig in Nordostsyrien einmarschiert. Und innerhalb der EU gibt es Partner, bei denen man sich bezüglich ihrer Haltung zu Rüstungsexporten keine Illusionen machen darf, etwa dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban oder dessen neuer Amtskollegin in Italien Giorgia Meloni.

Noch gilt in Italien ein Verbandsklagerecht. NGOs dort hatten so Exporte an Beteiligte des Jemen-Kriegs verhindern können. Wie die neue rechte Regierung ihre Rüstungsexportpolitik gestaltet, weiß man nicht. Es darf keine Privilegierung für NATO- oder EU-Länder geben, für alle müssen gleiche Konditionen gelten. Den Opfern ist es egal, von welcher Waffe sie getötet werden.

Wie kann es sein, dass die Grünen das Verbandsklagerecht, das sie noch in der Opposition als entscheidendes juristisches Kontrollinstrument für die BRD gefordert hatten, nicht mehr befürworten?

Was immer der Grund für ihr Einknicken ist, ob sie selbst oder die Koalitionspartner FDP und SPD kein Interesse daran haben oder sich der Rüstungsindustrie beugen: Dass die Grünen, nun in Regierungsverantwortung, keine juristische Kontrolle der Exportgenehmigungen ermöglichen wollen, ist rückgratlos und vor allem kurzsichtig. Das geplante Gesetz verkommt zum zahnlosen Tiger, wenn nicht kontrolliert werden kann, ob die Regierung sich bei ihren Entscheidungen daran hält. Es braucht ein Klagerecht, das Friedens- und Menschenrechtsorganisationen nutzen können.