Heiß wie Frittenfett

USA TODAY Sports/REUTERS Beste Aussichten: Die Houston Astros sind bislang in der Postseason tadellos (New York, 23.10.2022)

Im Baseball ist alles möglich. Oft entscheiden Kleinigkeiten, ob ein hart geschlagener Line drive übers Spielfeld ins Publikum fliegt und zu einem Homerun führt oder der Ball doch noch im Fanghandschuh eines Feldspielers landet und den Schlagmann zurück auf die Bank schickt. Baseball ist trotz aller Zahlen, Statistiken und Werte letztlich ziemlich unberechenbar. Underdogs können durchaus etwas reißen, wie die Washington Nationals erst 2019 gegen die auch damals hochfavorisierten Houston Astros eindrucksvoll bewiesen.

Bei der am heutigen Freitag abend (Ortszeit) beginnenden »Best-of-­Seven«-Serie der »World Series«, der 118. Auflage der Finals im nordamerikanischen Profibaseball, trifft mit Philadelphia ein »Wild Card«-Team auf den klaren Favoriten aus Houston. Die Astros beendeten die zurückliegende reguläre Saison mit 106 Siegen und 56 Niederlagen und fuhren ungefährdet ihren fünften Division-Titel und ihren vierten »Pennant« (Wimpel) in den vergangenen sechs Jahren ein – so werden die Meisterschaften in der American League (AL) und National League (NL) genannt, die zusammen die Major League Baseball (MLB) bilden. Vor allem die Pitcher (Werfer) der Astros dominierten ihre Gegner mit 2.80 ERA (Earned Run Average; zugelassene gegnerische Runs pro neun Innings) und stellten insgesamt den zweitbesten Pitching staff in der MLB. Die Phillies hingegen qualifizierten sich nach einem schlechten Saisonstart mit einer Bilanz von 87:75 Siegen als letztes Team für die »Postseason«. Ihr Pitching ist mit 3.97 ERA deutlich schlechter als das der Astros und liegt sogar unter dem MLB-Durchschnitt. Offensiv stehen die Phillies mit einem Batting average (BA; Schlagdurchschnitt) von .253 (1.000 entspricht 100 Prozent) nur marginal besser da als die Astros mit einem für ihr Offensiv-Lineup überraschend niedrigen .248 BA. So viel zu den Zahlen.

Mit ihrer überragenden Saisonbilanz waren die Astros direkt für die »American League Division Series« (ALDS) qualifiziert, sozusagen die Viertelfinalserie auf dem Weg zur World Series, wo sie die Seattle Mariners in einer Best-of-Five-Serie mit 3:0 Spielen schlugen. Anschließend machten sie in der American League Championship Series (ALCS; Halbfinale) aus den New York Yankees mit 99:63 regelrecht Kleinholz. Die »Bronx Bombers«, die sich bis Anfang Juli noch auf Kurs zu einer Jahrhundertsaison mit prognostizierten 119 Siegen befunden hatten und von vielen als zukünftiger Meister gehandelt wurden, stellten für die Astros zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr dar. In allen Belangen unterlegen, verlor das Team aus dem »Big Apple« die Serie 0:4. In der Postseason sind die Astros bislang tadellos. Die Chancen, nach 2017 erneut eine World Series zu gewinnen, stehen gut.

Die Saison der Phillies hingegen verlief alles andere als titelverdächtig. Nach einem Saisonstart mit 22 Siegen und 29 Niederlagen feuerte der Klub Anfang Juni Teammanager Joe Gerardi. Der Wechsel zu Rob Thomson zahlte sich aus, die Phillies gewannen 14 ihrer nächsten 16 Spiele. Am Ende qualifizierte man sich zwar nur knapp als letztes Team für die Playoffs. Dort ist das Ensemble um Staroutfielder Bryce Harper aber bislang heiß wie Frittenfett: Erst zerlegten sie die hochfavorisierten Saint Louis Cardinals in der »Wild Card«-Serie glatt mit 2:0 Siegen, dann fertigten sie Vorjahreschampion Atlanta Braves humorlos mit 3:1 ab.

Es folgte eine enge und streckenweise hochklassige National League Championship Series (NLCS) gegen die San Diego Padres (89:73). Die hatten überraschend MLB-Primus Los Angeles Dodgers (111:51) mit 3:1 Siegen geschlagen. Die Serie um den NL-Wimpel gestaltete sich ausgeglichen, auch wenn sich die Phillies letztlich klar mit 4:1 Siegen durchsetzen konnten. Schlüsselmoment der Serie: Im 8. Inning von Spiel fünf lagen die Padres 3:2 in Front und schienen schon zu siegen, als Harper seinen großen Auftritt hatte. Obwohl der »Powerhitter« in der Serie bereits sieben Hits erzielt hatte, darunter einen Homerun, verzichtete Padres’ Teammanager Bob Melvin darauf, seinen »Closer« Josh Hader einzuwechseln, um die knappe Führung mit einem frischen und nervenstarken Pitcher zu verteidigen. Was sich rächten sollte: Harper hämmerte einen mäßig plazierten 160-Stundenkilo­meter-Fastball von Robert Suárez auf die Tribüne. Mit Teamkollege J. T. Realmuto bereits auf der ersten Base machte das zwei Runs. Die 4:3-Führung gaben die Phillies nicht mehr her und stürmten so zu ihrer ersten »World Series«-Teilnahme seit 2009.