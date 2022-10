KPÖ für aktive Neutralitätspolitik

AP Photo/Mindaugas Kulbis/dpa NATO-Truppen trainieren nördlich von Vilnius, Litauen (26. Oktober)

Der Bundesausschuss der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) sieht die militärische Bündnisfreiheit des Landes in Gefahr und erklärte dazu am Mittwoch:

Obwohl Österreich sich als neutraler Staat definiert, ist seine Wirtschaftspolitik Teil des globalisierten Kapitalismus mit all seinen Ungerechtigkeiten. Seit dem Untergang des realsozialistischen Staatenblocks und vor allem seit dem Beitritt zur Europäischen Union hat sich diese ökonomische Integration verstärkt. Damit einhergehend ist auch die militärische Bündnisfreiheit Österreichs – darauf wird Neutralität in der Diskussion in der Regel reduziert – in den letzten Jahrzehnten immer stärker unter Druck gekommen.

In den letzten Jahren ist aber eine Verwertungskrise des Kapitals zu beobachten. Dies deutet darauf hin, dass das Akkumulationsregime generell in die Krise geraten ist, ohne dass die Herrschenden in Ost oder West eine halbwegs inklusive Lösung der vielfachen Krisen unserer Zeit vorzuschlagen hätten. Die autoritäre Wende der letzten Jahre wie auch die aktuellen innerimperialistischen Auseinandersetzungen, die mit dem Angriff auf die Ukraine einen aktuellen Höhepunkt erreicht haben, lassen sich in diese Entwicklung durchaus einordnen.

Der Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO, die aggressiven Aufrüstungspläne im benachbarten Deutschland, die zunehmende Infragestellung der Bündnisfreiheit Österreichs sind Ergebnis eines Trends, der durch den Krieg gegen die Ukraine beschleunigt wurde, hier aber nicht seinen Ausgangspunkt hat.

In der Debatte um die Neutralität spiegeln sich daher gesellschaftliche Kräfteverhältnisse wie ökonomische Entwicklungen wider. Aus linker Sicht gilt es daher, für einen Begriff von Neutralität zu streiten, der nicht auf militärische Bündnisfreiheit reduziert werden darf, sondern das Eintreten für eine aktive Friedenspolitik auch immer mit dem Hinterfragen globaler Ungleichheiten und Ausbeutungsverhältnisse verknüpft.

Die Neutralität ist untrennbar mit der Unabhängigkeit Österreichs verbunden. Die Stunde der Wiedererstehung Österreichs schlug, als Ende März 1945 die 3. Ukrainische Front die Grenze zu Österreich überschritten hat. Am 13. April wurde die Bundeshauptstadt endgültig befreit. 18.000 ­Sowjetsoldaten verloren dabei ihr Leben. Die Sowjetunion hielt sich in der Folge strikt an die Grundsätze der Moskauer Deklaration. Sie gestattete umgehend die Wiederbegründung der Parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ sowie des Gewerkschaftsbundes und anderer Verbände. Die Einsetzung einer österreichischen Regierung bedeutete für die Sowjetunion auch ein klares Signal der Trennung Österreichs von Deutschland und damit eine Absage an alle Anschlussbestrebungen. Auch im 1955 verabschiedeten Staatsvertrag ist die antifaschistische Orientierung Österreichs klar herauszulesen (speziell etwa in den Artikeln 6–9). (…)

Anstatt über aktive Neutralitätspolitik tatsächlich an einem Frieden für die Ukraine und darüber hinaus an einer Friedensordnung für ganz Europa zu arbeiten, reiht sich Österreich derart umstandslos in die Kriegsfraktion ein und befeuert so den Konflikt, anstatt zu helfen, ihn zu lösen. Dagegen stellt die KPÖ das Konzept einer eingreifenden, aktiven Neutralitätspolitik, die auch darum bemüht ist, Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bringen!

kpoe.at/die-zukunft-der-neutralitaet