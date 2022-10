»Antikommunismus spielt bis heute eine tragende Rolle«

Willi Schewski/imago images An kommunistischen Widerstand erinnern offizielle Stellen äußerst ungern (Symbolbild, Schwesing bei Husum, 26.6.2022)

In diesem Herbst soll in Hamburg ein Gesamtkonzept für die Gedenkstätten veröffentlicht werden. Worum geht es?

Mit dem »rot-grünen« Koalitionsvertrag im Juni 2020 hat die »Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen« den Auftrag erhalten, ein umfassendes Konzept für die Gedenkstätten in ihrer Zuständigkeit zu erstellen. Der Anspruch ist, gemeinsam mit den Gedenkorten, der Wissenschaft, aber auch den zivilgesellschaftlichen Verbänden, die zu dem Thema arbeiten, die Erinnerungspolitik in Hamburg weiterzuentwickeln und zu stärken.

Wer wurde mit der Erstellung des Konzepts beauftragt?

Federführend ist der Historiker Detlef Garbe. Er war von 1989 bis 2019 Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und wurde dann Direktor der neuen Stiftung. Zu ihm haben wir tiefstes Vertrauen, aber dieses Konzept folgt auch Vorgaben aus der Kulturbehörde. Und die richten sich danach, was der Senat finanzieren will und was nicht. Darauf hat auch Detlef Garbe nur begrenzt Einfluss. Verfolgtenorganisationen wie die VVN-BdA wurden bisher überhaupt nicht gefragt. Angesichts der Auseinandersetzungen um das Stadthaus und der seit Jahren offenen Fragen um »Kolafu« – also das Konzentrationslager Fuhlsbüttel – oder das Dessauer Ufer sind wir misstrauisch. Deshalb haben wir im Sommer unsere dringendsten Forderungen an die Hamburger Erinnerungspolitik veröffentlicht.

Es heißt, dass Sozialdemokraten und die Grünen nicht wirklich wollen, dass der kommunistische Widerstand groß vorkommt.

Es ist nichts Neues, dass der Widerstand gegen den Faschismus in Deutschland stark unterbelichtet ist und weitgehend auf das Attentat vom 20. Juli reduziert wird, vielleicht noch die »Weiße Rose«. In diesem Land spielt der Antikommunismus bis heute eine tragende Rolle. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Widerstand ganz konkrete Fragen danach aufwirft, was die Politik und jede Einzelne hätte tun können und heute tun kann. Das passt nicht ins Bild einer bewältigten Vergangenheit.

Warum ist das von Ihnen erwähnte Stadthaus nahe dem Rathaus so wichtig?

Es war die NS-Terrorzentrale Hamburgs. Die Gestapo hatte da ihren Sitz, aber auch das Polizeipräsidium und die Abteilung, die zuständig war für die Deportation von Jüdinnen und Juden, von Sinti und Roma. Dort wurden die Hamburger Polizeibataillone für den Vernichtungskrieg zusammengestellt, und dort war die Verwaltung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter – der allergrößten Opfergruppe.

Für viel Protest sorgte, dass im Stadthaus ein Luxuseinkaufszentrum errichtet wurde. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, das an einem solchen Ort zu tun?

Berechtigte Frage. Nachdem die Stadt mehr als 60 Jahre keinen Anlass gesehen hatte, an die Bedeutung des Stadthauses als Zentrale des Naziterrors zu erinnern, kam 2009 die Entscheidung – und das war damals ein CDU-Senat unter Ole von Beust –, diesen gesamten Komplex zu verkaufen und dem Kapital zur Verwertung zu überlassen. Die Einrichtung und der Betrieb eines Gedenkortes waren Teil des Kaufvertrags. Das war die Privatisierung des Gedenkauftrags.

Hätte man von der SPD nicht verlangen müssen, dass sie, als sie ans Ruder kam, die Entscheidung korrigiert?

Zu korrigieren war da nicht mehr viel. Die Bauarbeiten hatten schon begonnen, und Verträge sind Verträge. Der Punkt ist, dass der aktuelle »rot-grüne« Senat nicht mal auf der Einhaltung des Vertrages bestanden hat, der eine Fläche von 750 Quadratmeter für das Gedenken vorsieht. Am Ende waren es 50 Quadratmeter – integriert in eine Buchhandlung, also weniger als zehn Prozent der vereinbarten Fläche.

Es ist bis heute eine Verweigerungshaltung festzustellen, dem Erinnern an die NS-Verbrechen den Stellenwert einzuräumen, den es verdient. Vom 9. Mai 1945 an gibt es in dieser Gesellschaft den Wunsch, davon nichts mehr zu hören. Der dominiert alles. Und da habe ich Forderungen, besonders an die Sozialdemokraten, deren Genossen mit den anderen im KZ und in den Knästen gesessen haben und von denen auch viel zu viele umgebracht worden sind.