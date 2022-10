15 Tote nach IS-Anschlag im Iran

Teheran. Bei einem Terroranschlag in der südiranischen Großstadt Schiras sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens 15 Menschen getötet worden. In der Millionenstadt sollen an der schiitischen Pilgerstätte Schah Tscheragh Dutzende weitere Menschen verletzt worden sein, berichtete das Staatsfernsehen am Mittwoch. Der sogenannte Islamische Staat (IS), dessen Anhänger Sunniten sind, reklamierte die Attacke auf einem Telegram-Kanal für sich. Im Iran sind IS-Anschläge eher selten. (dpa/jW)