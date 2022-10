Iran weiter in Aufruhr

WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Brennendes Polizeimotorrad in Teheran (19.9.2022)

Die Proteste im Iran werden radikaler und die Forderungen klarer: Neben dem Hauptslogan »Frau, Leben, Freiheit« sind »Nieder mit der Islamischen Republik«, »Nieder mit dem Unterdrücker, sowohl dem Mullah als auch dem Schah« zu hören. Am Mittwoch, zum 40. und letzten Tag der Trauer um den Tod der jungen Iranerin Mahsa (Jina) Amini unter Polizeiaufsicht, hatten Tausende ihre Grabstätte in Saghes, ihrer Heimatstadt, besucht. Nach Angaben der in Norwegen ansässigen Organisation Hengaw schossen die Einsatzkräfte erneut in die Menge und setzten Tränengas ein. In der Stadt Mahabad im Westen des Landes wurde ein junger Mann getötet. Im Anschluss an die Beisetzung am Donnerstag seien dort Tausende Menschen auf die Straße geströmt und hätten laut der kurdischen Nachrichtenagentur Medyanews staatliche Gebäude besetzt und Polizeiwachen in Brand gesetzt. Die Polizei eröffnete das Feuer auf die Menge, dabei soll es zu Toten und Verletzten gekommen sein.

Zuvor hatte die ebenfalls in Oslo ansässige Organisation IHR am Mittwoch angegeben, dass seit dem Ausbruch der landesweiten Proteste am 17. September mindestens 234 Menschen, darunter 29 Minderjährige, getötet worden seien. Mehr als 1.000 Demonstrierende seien verhaftet worden – bis zum 20. Oktober mindestens 38 Journalisten, 16 Rechtsanwälte und auch Gewerkschafter.

Der Telegram-Kanal »Rat für die Organisation von Protesten der Kurzzeitarbeiter der Ölindustrie« teilte am 20. Oktober mit, dass seit dem Streik der Kurzzeitbeschäftigten im South-Pars-Gasfeld mehr als 250 Arbeiter inhaftiert worden seien. Landesweit streiken in vielen Städten die Beschäftigten mehrerer Branchen und schließen sich oft in Solidarität den Protesten an. Auch der »Koordinierungsrat der Gewerkschaftsorganisationen der Lehrkräfte« rief am 21. Oktober in seinem Telegram-Kanal für drei Tage zu öffentlicher Trauer auf, Montag und Dienstag sollte mit einem Sit-in gestreikt werden. Zahlreiche Fotos auf Telegram-Kanälen zeigten, dass die Lehrkräfte unter anderem in Schiras, Hamadan, Sanandadsch, Saghes, Masandaran, Nischapur, Kermanschah und Lahidschan dem Aufruf gefolgt waren.

Bei den Protesten handelt es sich zwar in erster Linie um Widerstand gegen die systematische Unterdrückung iranischer Frauen, sie werden aber angefeuert von der Wut über die ökonomische Lage des Landes und die gesellschaftliche Perspektivlosigkeit. Denn die weitverbreitete staatliche Korruption, aber auch die andauernden menschenverachtenden westlichen Sanktionen haben die breite Masse der Bevölkerung über Dekaden verarmt und die Anhänger des Systems bereichert. Dabei unterscheidet sich diese Protestwelle von allen vorherigen iranischen Protesten seit der »Revolution« 1979 insofern, als nun landesweit Menschen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten, ethnischen Gruppen und Alterskohorten auf die Straßen gehen und gemeinsam auf die Beseitigung des islamischen Regimes abzielen.