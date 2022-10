Bundeswehr: Laserwaffe erfolgreich getestet

Berlin. Die Bundeswehr hat mit einer auf der Fregatte »Sachsen« installierten Hochenergielaserwaffe erstmals anfliegende Drohnen zerstört. »Es ist ein großer Schritt in Richtung einsatzfähiger Laserwaffen«, teilten die an der Entwicklung beteiligten Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall nach der Auswertung des bereits im August in der Ostsee durchgeführten Tests am Donnerstag mit. (dpa/jW)