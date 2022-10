»Am Ende geht es immer um Israel«

IMAGO/Hartenfelser Vorwurf Antisemitismus: Gemälde des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi auf der Documenta wird abgehängt (Kassel, 21.6.2022)

Die Meinungen prallten hart auf einander, aber die Debatte blieb fair. Eingeladen zu der Podiumsdiskussion, bei der es um zwei und damit auch um Israel ging, hatte die Humanistische Union Bayern. Je zwei Vertreterinnen und Vertreter der beiden Positionen argumentierten am Mittwoch abend im Münchner Hansa-Haus über die Frage »Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus – eine Alternative zur Arbeitsdefinition Antisemitismus der IHRA?« Die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) besteht aus gerade einmal zwei Sätzen: »Antisemitismus ist eine Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische und nichtjüdische Einzelpersonen und/oder gegen deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.«

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels und Unterzeichnerin der Jerusalemer Erklärung (JDA), bezeichnete die von ihr zuvor zitierte IHRA-Definition als »viel zu vage und schwach«. Damit rief sie Widerspruch der Nürnberger Hochschullehrerin Claudia Globisch und des Münchner SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Rohloff hervor, während der jüdische Publizist Joseph Croitoru noch schärfere Kritik äußerte.

Globisch, die sich in ihrer Dissertation mit Antisemitismus »von links und rechts in Deutschland« beschäftigt hat, hält beide Antisemitismusdefinitionen nicht für überzeugend. Die »Jerusalemer Erklärung« falle hinter die Erkenntnisse der Antisemitismusforschung zurück, widersprach sie der Ansicht, die IHRA sei einseitig pro Israel positioniert. Sie warnte davor, dem israelischen Staat mit der Boykottkampagne BDS zu schaden. Die Debatte sei so scharf, weil es am Ende immer auch um Israel gehe, so Globisch.

Aus Sicht von Croitoru bietet die »Jerusalemer Erklärung« mehr Differenzierung als die IHRA-Definition. Der Publizist betonte, der israelische Staat habe »eine entscheidende Rolle« bei der Durchsetzung der IHRA gespielt. Zielrichtung sei die BDS-Kampagne gewesen: »Hauptsache, sie sprechen nicht über die israelische Besatzung.« Dass die Jerusalemer Erklärung elf konkrete Beispiele dafür enthält, was nicht als antisemitisch bezeichnet werden könne, hob Assmann als nützlich hervor. »Es muss mehr Solidarität geben, um die Menschenrechte für die Palästinenser zu stärken«, forderte sie für die öffentliche Debatte ein.

Einen schweren Stand hatte der SPD-Abgeordnete Roloff. Dieser gestand, er hätte die Bundestagsresolution gegen BDS vom Mai 2019 gerne mitgetragen, gehöre dem Parlament aber erst seit dem vergangenen Jahr an. Aus dem Publikum befragt, ob sich die Münchner SPD nicht dafür entschuldigen müsse, dass sie 2017 einen Stadtratsbeschluss unterstützt habe, der laut Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom Januar dieses Jahres das Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzte, antwortete er mit einem klaren Nein. Mit dem Beschluss wurden für mehr als vier Jahre städtische Räume für Veranstaltungen gesperrt, die sich mit der palästinensischen Menschenrechtskampagne BDS und der israelischen Besatzungspolitik befassen.

Die Humanistische Union Bayern hatte im Vorfeld erhebliche Schwierigkeiten damit gehabt, überhaupt zwei Verteidiger der IHRA-Definition zu finden. So hatten sowohl der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) als auch dessen NRW-Kollegin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) eine Teilnahme abgesagt.