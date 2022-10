Israel greift erneut Ziele nahe Damaskus an

Damaskus. Israel hat in der Nacht zu Donnerstag erneut Ziele nahe der syrischen Hauptstadt angegriffen. Bei einem Luftangriff seien »zahlreiche Standorte in der Umgebung von Damaskus« anvisiert worden, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren in der syrischen Hauptstadt Explosionen zu hören. Es war der dritte Angriff dieser Art binnen einer Woche. Am Freitag hatte Israel Militäranlagen nahe dem Flughafen von Damaskus beschossen. Am Montag wurde bei Angriffen auf die Hauptstadt ein Soldat verletzt. (AFP/jW)