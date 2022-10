Mistgabeln für Blackrock

Yuki Iwamura/AP Photo/dpa

Klimaschutzaktivisten haben am Mittwoch (Ortszeit) in der New Yorker Zentrale des Finanzmagnaten Blackrock protestiert. Videos im Internet zeigen rund 30 Aktivisten, die mit Mistgabeln und Transparenten in das Gebäude gezogen waren, Rolltreppen blockiert und Kohle darauf warfen. Die Aktivisten forderten mit Sprechchören »Klimagerechtigkeit«, und protestierten gegen Investitionen des Finanzriesen in fossile Brennstoffe. Die New Yorker Polizei teilte am Mittwoch mit, zehn Menschen im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen zu haben. (jW)