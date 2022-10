Print bleibt wichtigste Stütze

Rolf Zoellner/epd-bild/imago images Eine »Zeitenwende«: Die Taz nimmt wohl Abschied von der gedruckten Tagesausgabe

Utopie ist in seiner altgriechischen Bedeutung ein Nicht-Ort – einer, den es nicht gibt, zumindest nicht in der wirklichen Welt. Doch so haben das die Verlagsleute der Berliner Tageszeitung Taz vermutlich nicht gemeint, als sie ihr Motto »Mehr Utopie wagen« formulierten. Ihnen geht es wohl eher um schlichte Kürzungsmaßnahmen. Vom 12. November an soll das Blatt eine Wochenzeitung werden – »auch«, wie es schamhaft in Klammern heißt. Man will den Abschied von der gedruckten Tagesausgabe versüßen: samstags auf Papier, montags bis freitags am Bildschirm. Vorerst erscheinen Wochen- und Tageszeitung parallel. Wann genau die Tageszeitung verschwindet, bleibt offen, grundsätzlich beschlossen ist es jedoch.

Die Ankündigung kam nicht überraschend, die Taz hat schon vor vier Jahren ihre tägliche Printausgabe in Frage gestellt. Damals war sie Pionier damit, heute werden solche Szenarien auch in anderen Verlagen diskutiert. Die Gründe liegen auf der Hand. Seit mehr als 30 Jahren gehen die Auflagen der Zeitungen zurück, seit der Jahrtausendwende haben sie sich mehr als halbiert. Die Werbeerlöse sind sogar auf weniger als ein Drittel geschrumpft. Ein sich selbst verstärkender Prozess, der durch Preiserhöhungen zwar gemildert, aber nicht gebremst werden kann.

Aktuell gibt es einen zusätzlichen Schub: Krieg, Inflation und drohende Rezession drücken aufs Konsumklima; Werbekunden agieren zögerlicher und kürzen ihre Etats; die Papier- und Energiepreise und damit die Produktionskosten schießen in die Höhe; der neue Mindestlohn ab 2023 verteuert die Zustellung.

Die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Zeitungsauflagen bestätigen den Trend einmal mehr. Die Informationsgemeinschaft zur Ermittlung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) veröffentlicht sie viermal im Jahr. Für das dritte Quartal 2022 ergibt sich demnach ein Rückgang bei den Tageszeitungen gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent bzw. um 595.646 auf 12,6 Millionen Exemplare. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit, denn darin sind verbilligte Bordexemplare und »sonstige Verkäufe« enthalten, und die haben stark zugenommen. Zählt man nur den Absatz über Abo und Einzelverkauf, dann beträgt der Rückgang 6,8 Prozent bzw. 811.270 Exemplare auf 11,2 Millionen.

Die Statistik erfasst die Gesamtauflage der Zeitungen, das heißt gedruckte Exemplare und digitale Ausgaben, sogenannte E-Papers. Deren Absatz steigt allerdings: Im dritten Quartal sind 2,1 Millionen E-Papers verkauft worden – 14,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Hierauf liegt ein Teil der Hoffnungen der Zeitungsmacher. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) schrieb im Juli 2022, dass die Verlage »erfolgreich« auf dem Weg (seien), »nicht nur eine gedruckte Zeitung zu verkaufen, sondern auch Inhalte digital (…) zu vermarkten«.

Diese Einschätzung zeugt von einem strammen Selbstbewusst­sein: Aktuell tragen die digitalen Zeitungen 16,7 Prozent zur Gesamtauflage der Tagespresse bei. Wenn nur Abo und Einzelverkauf gezählt werden – also das, womit Geld verdient wird –, dann waren es sogar nur 10,7 Prozent.

Der digitale Anteil am Branchenumsatz hält sich in noch bescheideneren Grenzen. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des BDZV die E-Papers mit 360 Millionen Euro 5,2 Prozent beigesteuert. Hinzu kamen 544 Millionen Euro Gebühren für die Nutzung der Webseiten (»Paid content«). Bei einem Gesamtumsatz der Tageszeitungen von 6,9 Milliarden Euro sind somit 13 Prozent mit digitalem Journalismus erzielt worden.

Mit anderen Worten: Die gedruckte Ausgabe bleibt bis auf weiteres die Stütze des Geschäfts. Die Zahlen erfassen allerdings den Durchschnitt aller Tageszeitungen. Bei einzelnen Titeln kann die Entwicklung anders sein, manche überregionalen Blätter (zum Beispiel Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt) scheinen deutlich erfolgreicher zu sein. Das bedeutet aber, dass es beim Rest der Branche um so schlechter läuft.

Wo sich die Taz hierbei einordnet, ist von außen nicht zu erkennen. Im ersten Quartal 2022 hatte sie nach Informationen des Verlags 39.434 Printabos. Dem standen 21.033 E-Paper-Abos gegenüber, von denen 14.210 separat (nicht als Kombi mit Print) gebucht waren. Wie viele davon Probe- und verbilligte »sonstige« Abonnements waren, wird nicht mitgeteilt. Der Abschied von der gedruckten Tageszeitung könnte nur funktionieren, wenn die Masse der 32.000 reinen Printabos in digitale umgewandelt würde. Ein gewagtes Unterfangen.