Italien: Hunderte Asylsuchende gerettet

Rom. Die italienische Küstenwache hat vor Sizilien fast 1.160 Asylsuchende an Bord ihrer Schiffe genommen. Zwei Menschen wurden tot geborgen, wie die Küstenwache am Mittwoch mitteilte. Die Behörden hätten die Menschen mehrere Seemeilen vor Syrakus auf der Ostseite der italienischen Insel zwischen Dienstag abend und Mittwoch morgen in zwei Rettungseinsätzen auf ihre Schiffe geholt. Schiffe privater Seenotrettungsorganisationen befinden sich derzeit ebenfalls im Mittelmeer und haben rund 380 Schutzsuchende an Bord. (dpa/jW)