Kein Hamburger für Milanovic

Susana Vera/REUTERS Pelosi ist nicht sein Niveau: Zoran Milanovic steht nicht auf US-Kriegshetze (Madrid, 30.7.2022)

Großer Bahnhof in Zagreb: Selbst die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat sich am Dienstag in der kroatischen Hauptstadt blicken lassen. Anlass war der erste parlamentarische Gipfel der internationalen Krim-Plattform. Diese war im vergangenen Jahr von der Regierung in Kiew ins Leben gerufen worden, um die ukrainischen Ansprüche auf die 2014 der Russischen Föderation beigetretene Schwarzmeerhalbinsel zu unterstreichen. Bisher fanden zwei Treffen auf Regierungsebene in diesem Format statt.

Mehr als 42 Vertreter nationaler Parlamente sowie des EU-Parlaments, der parlamentarischen Versammlung der OSZE, des Europarats und der NATO kamen auf Einladung der ukrainischen und kroatischen Parlamentspräsidenten, Ruslan Stefantschuk und Gordan Jandrokovic, in der Zagreber Universitätsbibliothek zusammen. Darunter waren auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas von der SPD und der österreichische Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP.

Unvermeidlich in diesen Tagen: eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Er steckte den bekannten Rahmen ab. Die Ukraine kämpfe für Freiheit und Demokratie, deswegen müsse die Halbinsel zurückerobert werden. »Die ukrainische Flagge wird wieder auf der Krim wehen, dann wird die Welt spüren, dass der Krieg vorbei ist, dann können die Menschen spüren, dass die Welt wieder sicher ist«, so der ehemalige Schauspieler. Um das zu erreichen, brauche es militärische und finanzielle Hilfe sowie Sanktionen gegen Russland.

Dass die Krim Teil der Ukraine sei, wurde zum Mantra der Veranstaltung. So auch von Bas, die vollmundig gegenüber dem kroatischen Fernsehen erklärte: »Die Krim gehört zur Ukraine.« Ihre US-Kollegin Pelosi stellte in ihrer Rede sogar fest, dass der Kampf der Ukraine für alle Demokratien wichtig sei: »Das ukrainische Volk kämpft für Demokratie in seinem Land, aber es kämpft auch für uns alle.«

Viel ging es auch um die vermeintliche Einheit der westlichen Demokratien gegenüber Russland. Dass es damit nicht weit her ist, zeigte indes ein wichtiger Politiker Kroatiens: Präsident Zoran Milanovic blieb der Veranstaltung demonstrativ fern. Zwar hätten die US-Amerikaner ihn um ein Treffen mit Pelosi gebeten, doch leider habe er vor ihrer Heimreise keine Zeit mehr dazu, gab der Sozialdemokrat gegenüber Journalisten einen Einblick in seinen Terminplan. Außerdem fügte er am Montag in der Küstenstadt Makarska hinzu: Pelosi sei nicht sein Niveau. »Sie ist kein Hamburger, sie ist ein Nothingburger.«

Zugleich begründete Milanovic, warum er nicht an dem Gipfel teilnahm. Er sehe »viel Zynismus und Unehrlichkeit gegenüber dem ukrainischen Volk und allgemein in bezug auf den Krieg«. Daran wolle er sich nicht beteiligen. In seinen Augen führten die US-Amerikaner und die Russen einen »Stellvertreterkrieg« auf Kosten der Ukraine. Um diesen zu beenden, müsse endlich verhandelt werden.

Damit liegt der Sozialdemokrat über Kreuz mit der Regierung in Zagreb, die von der rechten Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) unter Premierminister Andrej Plenkovic gestellt wird. Dieser betont immer wieder die Solidarität mit Kiew. Milanovic, der einerseits die Treue zur westlichen Kriegsallianz NATO hervorhebt, warnt andererseits davor, Kroatien dürfe nicht in den Krieg hineingezogen werden. Daher spricht er sich unter anderem gegen die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik aus; ebenso droht er immer wieder, den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens zu blockieren. Außerdem beschuldigte Milanovic, der von 2011 bis 2016 selbst Premierminister war, bereits im Mai die EU und die NATO, Kiew angestachelt und gegenüber Russland ausgeliefert zu haben. Zudem bescheinigte er der Ukraine, »eines der korruptesten Länder in Europa« zu sein, weswegen es bisher auch nicht zu einer NATO- oder EU-Mitgliedschaft gereicht habe.

Für seinen Nachfolger Plenkovic ist der Sozialdemokrat schlicht »Putins nützlicher Idiot«, wie er vergangene Woche sagte. Doch ändert dies nichts an der Popularität Milanovics. Laut dem »Crobarometar«, einem regelmäßig veröffentlichten Umfragebarometer des Senders Dnevnik Nova TV, ist der Präsident der beliebteste Politiker des Landes – mit wachsendem Zuspruch.