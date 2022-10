Grünes Licht für Hanf

Daniel Karmann/dpa Die Entkriminalisierung hängt laut der Regierung von möglichen Einwänden aus Brüssel ab

Was in Ländern wie Kanada oder Uruguay relativ geräuschlos und schnell durchgesetzt werden konnte, zieht sich in der BRD noch hin: die von Konsumenten und Experten herbeigesehnte Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gebilligt, das unter anderem vorschlägt, den Erwerb und Besitz »bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum« straffrei zu stellen.

Nach den Plänen der Ampelkoalition sollen Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Ein Verkauf an Erwachsene in »lizenzierten Fachgeschäften« und möglicherweise auch Apotheken soll erlaubt werden. In Lauterbachs Vorlage stehen allerdings diverse Einschränkungen. Internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis stünden der Legalisierung in der BRD eventuell entgegen. Genannt wird unter anderem das sogenannte Schengener Durchführungsübereinkommen. Ein konkreter Gesetzentwurf soll deshalb erst vorgelegt werden, falls sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Cannabisfreigabe keine rechtlichen Einwände gibt. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag Ende 2021 vereinbart, »die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften« einzuführen.

Der drogenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Ates Gürpinar, erklärte am Mittwoch in einer Mitteilung, die Eckpunkte seien »eine deutliche Verbesserung zum ersten durchgestochenen Papier vor zwei Wochen«. Es sei ein erster Erfolg, dass »die absurde Idee von THC-Obergrenzen keine Rolle mehr spielt«. Bis zu einem guten Legalisierungskonzept sei es aber noch ein langer Weg. So fehle eine Regelung zur Fahrtüchtigkeit. »Wir brauchen dringend eine Anpassung der Grenzwerte, damit fahrtüchtige Menschen nicht ihren Führerschein verlieren, weil in ihrem Blut noch Spuren von THC gefunden werden«, so Gürpinar.

Mit besonderer Ablehnung reagierte die bayerische Landesregierung auf den Kabinettsbeschluss aus Berlin. Die Legalisierungspläne stellten »nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa ein gefährliches Signal dar«, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Augsburger Allgemeinen. Der Konsum von Cannabis berge »wesentliche und teils irreversible gesundheitliche und soziale Risiken«. Wissenschaftlich ist das längst widerlegt. Tatsächlich sterben pro Jahr rund 100.000 Bundesbürger an den Folgen ihres Alkoholkonsums und rund 50.000 an den Folgen ihres Tabakkonsums. Cannabis ist dagegen höchstens mittelbar, etwa durch einen Unfall nach Konsum, für Todesfälle verantwortlich.

Urs Köthner, zweiter Vorsitzender von Akzept e. V., dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, wies die Kritik aus Bayern am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt zurück. Wer angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterhin der Prohibition das Wort rede und ein »Weiter so« in der Politik fordere, der gehöre »eindeutig selbst auf die Anklagebank«. Das Lauterbach-Papier sei »ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung«, so der Experte. Dass Cannabis rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden soll und der Besitz von 20 bis 30 Gramm zum Eigenbedarf erlaubt werde, bilde »eine Grundvoraussetzung, um Cannabis aus dem illegalen Handel herauszuziehen«.

Lizenzierte Fachgeschäfte mit Zugang ab 18 Jahren seien ebenfalls richtig. »Drogen gehören nicht in den Supermarkt«, erklärte Köthner. Der Zugang ab 18 Jahren sei sinnvoll. Auch die Begrenzung des THC-Gehalts für junge Erwachsene im Altern von 18 bis 21 Jahren auf maximal zehn Prozent je Cannabisprodukt sei aus der Perspektive des Jugendschutzes und der Risikominimierung ein sinnvoller Schritt. Cannabiskonsum in der Jugend berge größere Risiken, da erst mit Mitte 20 »die Reifungsprozesse im Gehirn abgeschlossen« seien. Im Sinne einer »konsistenten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Drogenpolitik« müsse man zugeben, dass auch hochprozentiger Alkohol nicht in den Supermarkt gehörr.