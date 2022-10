Fischen im anderen Lager

Mariana Greif/REUTERS Demokratie vs. Autokratie: Lula da Silva (l.) will Bolsonaro das Präsidentenamt abnehmen (São Paulo, 16.10.2022)

Brasilien steuert mit der Stichwahl um das Präsidentenamt auf einen Wechsel an der Spitze von Staat und Regierung zu. Rund 156 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag zur Entscheidung darüber aufgerufen, ob der ultrarechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro oder sein linker Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva das Land für die nächsten vier Jahre führen werden. In der jüngsten, eine Woche vor der Wahl veröffentlichten Umfrage, kam der Vorsitzende der Arbeiterpartei (PT) auf 52, sein Kontrahent auf 46,2 Prozent der Stimmen. Doch auch wenn Lula die Wahl knapp für sich entscheiden sollte, wird er vermutlich nicht die Macht haben, sein progressives Programm umzusetzen. Im konservativ dominierten Parlament verfügen rechte und neoliberale Parteien im Senat wie im Abgeordnetenhaus über die Mehrheit. Der innen- und außenpolitische Kurswechsel Brasiliens könnte deshalb weniger deutlich ausfallen, als Lulas Anhänger hoffen.

Doch noch ist alles offen. Bei dem für Freitag angekündigten letzten TV-Duell werden beide Teilnehmer vor allem versuchen, die noch unentschiedenen Wähler zu gewinnen. Für viele Beobachter überraschend hatte Bolsonaro am 2. Oktober im ersten Wahlgang nicht nur seine Anhänger im reichen Süden mobilisieren können, sondern auch zahlreiche Stimmen von indigenen und afro­brasilianischen Bürgern in PT-Hochburgen im ärmeren Nordosten erhalten. Mit einer vorgezogenen Auszahlung von Sozialleistungen zielt der Amtsinhaber auf die Stammwähler des ehemaligen Gewerkschaftsführers.

Achtungserfolg ausgebaut

Lula wirbt dagegen im bürgerlichen Lager um Stimmen. Ihm gehe es nicht um Ideologie, sondern er wolle »mit allen politischen Kräften reden, die politische Bedeutung in diesem Lande haben«, kündigte er an. Mit solchen Äußerungen sicherte er sich die Unterstützung der sozialliberalen Senatorin Simone Tebet von der Brasilianischen Demokratischen Bewegung (MDB), die in der ersten Runde den dritten Platz belegt hatte. Auch der viertplazierte Kandidat, Ciro Gomes von der Demokratischen Arbeiterpartei (PDT), und Expräsident Fernando Henrique Cardoso (1995–2003) werben für den PT-Kandidaten. Am Sonnabend versprach Lula einerseits ein Regierungsprogramm, das sich »an den Bedürfnissen und Hoffnungen der traditionell vernachlässigten, von Armut und Ungleichheit am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen orientiert«, erklärte aber zugleich, eine »für Brasilien repräsentative Regierung« bilden zu wollen.

Bolsonaro stützt sich vor allem auf das Militär. Mindestens 8.000 Angehörige der Streitkräfte, die er in den vergangenen Jahren in politische Positionen gehievt hat, sind ihm loyal verpflichtet. Auch evangelikale Fundamentalisten, denen er seinen Erfolg bei der vorangegangenen Wahl entscheidend verdankte, gehören zu seinen treuesten Gefolgsleuten. Doch immerhin gelang Lula auch in diesem Milieu ein Achtungserfolg. Der lateinamerikanische Fernsehsender Telesur zitierte am Montag den Leiter einer sich »Front der Evangelikalen für den Rechtsstaat« nennenden Bewegung, die in 20 Bundesstaaten tätig ist, mit einem Aufruf zur Wahl von Lula da Silva. »Die Widersacher Gottes haben die Kontrolle über dieses Land übernommen, aber das wird im Namen Jesu ein Ende haben. Sie haben unser Volk in den Hunger, ins Elend, in die Angst geführt, unsere Kinder haben die Hoffnung verloren, sie haben die Bildung zerstört, sie haben die nationale Souveränität zerstört, sie haben Arbeitsplätze zerstört«, rechnete der evangelikale Pastor Ariovaldo Ramos mit Bolsonaros Regierung ab. Am selben Tag veröffentlichte das Nachrichtenportal Brasil de Fato den Appell einer Gruppe katholischer Bischöfe. Brasilien habe die Wahl zwischen zwei Projekten, »einem demokratischen und einem autoritären; eines, das sich der Verteidigung des Lebens verschrieben hat, ausgehend von den Armen, das andere, das sich einer ›Wirtschaft, die tötet‹ verschrieben hat (Papst Franziskus); eines, das sich um Bildung, Gesundheit, Arbeit, Ernährung, Kultur kümmert, das andere, das die Armen verachtet«, heißt es in dem Brief.

Verarmt und gespalten

Während die Politik der Präsidenten Lula da Silva (2003–2011) und Dilma Rousseff (2011–2016) rund 35 Millionen Menschen aus der absoluten Armut verhalf, mit Unterstützung kubanischer Ärzte die Gesundheitsversorgung ärmerer Bevölkerungsschichten verbesserte und das Bildungssystem ausbaute, hinterlässt Bolsonaro ein verarmtes und gespaltenes Land. Brasilien gehört heute zu den zwölf Ländern der Welt mit der größten Ungleichheit. Die Erwerbslosenquote liegt bei zehn Prozent, fast 700.000 Brasilianer starben an Covid, die Abholzung des Amazonas erreichte Rekordwerte, und mit 33 Millionen Bürgern, die an Hunger leiden, wird Brasilien bei der UNO wieder als Land mit einem Hungerproblem gelistet.

Mit der Wahl von Lula und dem Wiedereintritt in die Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) würde das größte und bevölkerungsreichste Land Südamerikas wieder entscheidend zur regionalen Integration, der Belebung des Gemeinsamen Marktes des Südens (Mercosur), der Wiederbelebung der Union Südamerikanischer Nationen (Unasur) sowie der Puebla-Gruppe beitragen, erwartet man beim lateinamerikanischen Nachrichtensender Telesur. Brasilien bilde zudem mit Russland, Indien, China und Südafrika die sogenannten BRICS-Staaten, in denen mit über drei Milliarden Menschen rund 40 Prozent der Weltbevölkerung leben. Diese fünf Länder erwirtschaften rund 32 Prozent des kaufkraftbereinigten weltweiten Bruttoinlandsprodukts und mehr als ein Drittel der weltweiten Getreideproduktion. Telesur verwies auf eine Einschätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), derzufolge die BRICS-Staaten bis 2030 in der Lage sein könnten, die Führung bei der Beseitigung von Hunger und Armut in der Welt zu übernehmen. Gelingen kann auch das aber nur, wenn Lula da Silva im Falle seiner Wahl neoliberalen Avancen widersteht und entschieden den Kampf gegen Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit aufnimmt.