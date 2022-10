»Bei uns geht es mehr um die Vernetzung«

Linke Literaturmesse Nürnberg Der Eintritt ist frei

Anfang November findet in Nürnberg wieder die Linke Literaturmesse statt. Was wird den Besucherinnen und Besuchern alles geboten?

Neben dem freien Eintritt zur Literaturmesse erwartet sie eine Vielzahl linker Verlagsstände sowie ein umfangreiches inhaltliches Begleitprogramm aus Lesungen, Debatten und Buchvorstellungen. Hier muss man zunächst unterscheiden zwischen der Eröffnungsveranstaltung und dem Gesamtprogramm. Die Eröffnungsveranstaltung wird vom Vorbereitungskollektiv festgelegt. Dieses überlegt sich, was die Bewegung thematisch umtreibt und wovon die Leute am meisten profitieren, wenn wir miteinander unter den linken Strömungen ins Gespräch kommen. Das Gesamtprogramm stützt sich auf die publizierten Bücher und Zeitschriften der Verlage sowie den Veranstaltungen, die diese mit einbringen. Es ist ein Spiegelbild dessen, was im letzten Jahr publiziert wurde und welche Themen dort verhandelt wurden.

Wie positioniert sich die Messe zu aktuellen politischen Themen?

Wir haben für die Eröffnungsveranstaltung am 4. November das Thema Krieg und Krise gewählt. Allen voran der Krieg in der Ukraine und die Konsequenzen hierzulande, die extreme Verteuerung von ganz vielen Lebensmitteln sowie anderen Produkten und wie sich das auf die Protestbewegung in Deutschland auswirkt. Es ist ein extrem breites Programm, wenngleich sich der genannte Schwerpunkt auch in anderen Veranstaltungen zeigt. Daran merkt man, dass das Thema bereits seit acht Monaten im Mittelpunkt steht und sich die Verlage dazu positionieren und publizieren. Bei Themen wie den Protesten im Iran ist so was fast zu kurzfristig.

Wie sieht denn eine Messe kleinerer und linker Verlage nach zwei Jahren Pandemie aus? Immerhin musste selbst die große Frankfurter Buchmesse deutliche Verluste unter den Ausstellern hinnehmen.

Es ist für uns interessant, dass es zunächst lediglich einen Verlag gibt, der aufgrund dieser Schwierigkeiten dieses Jahr nicht teilnehmen kann. Darüber hinaus sehen wir kaum Änderungen hinsichtlich der teilnehmenden Verlage. Im Gegenteil, es gibt gleich sechs neue Verlage, die bisher noch nicht auf unserer Messe ausgestellt haben. Kein Vergleich also zu Frankfurt.

Letztes Jahr konnte die Linke Literaturmesse trotz Coronapause einen Besucherrekord feiern. Welche Rolle spielt denn eine linke Buchmesse im Literaturbetrieb?

Bei uns ist es ganz wichtig, dass die Verlage mit ihrer Leserschaft in Kontakt kommen. Ökonomisch ist die Frankfurter Messe zwar wichtig, bei uns geht es aber mehr um die Vernetzung. Gerade, weil es zum Teil sehr kleine Verlage sind. Oft werden die nur von einer Handvoll Personen geschmissen. Es ist also für die Verlage wichtig, mit den Leuten, die ihre Bücher kaufen, ins Gespräch zu kommen und Veranstaltungen zu machen.

Als Messemachende sehen wir vor allem eine Bedeutung darin, dass diese verschiedenen Strömungen, die sonst eher selten zusammenkommen, sich in einem guten Gesprächsklima treffen und Themen aus verschiedenen Perspektiven diskutieren. Das ändert sich auch nicht in Zeiten von digitalen Formaten wie PDF und E-Pub sowie dem Rückgang des stationären Buchhandels. Diesen Wandel spüren wir so nicht.

Steigende Rohstoffpreise und die Inflation machen vor allem kleinen Verlagen zu schaffen, zeigen sich aber auch bei den Buchverkäufen. Ist das bereits ein Thema, über das sich die Messe mit den ausstellenden Verlagen austauscht?

Am 6. November treffen wir uns mit allen Verlagen, die dort sind und ausstellen. Gemeinsam besprechen wir die Situation, um herauszufinden, was es in Zukunft braucht und was sich ändern muss. Gegenwärtig bekommen wir nur einzelne Situationen mit. Etwa Verlage, die darauf angewiesen sind, Crowdfunding zu machen, um allein die Druckauflage zu sichern. Das sind dann schon sehr prekäre Situationen, die aus unserer Sicht aber auch nicht alle betreffen.

Da die Literaturmesse allerdings komplett ehrenamtlich getragen wird und einige Hundert Stunden Vorarbeit in Anspruch nimmt, können wir es nicht leisten, für die linke ­Publizistik als Lobby aufzutreten. Dafür müssen sich die Verlage eine eigene Struktur schaffen.