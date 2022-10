KZ-Überlebende Zilli Schmidt tot

Berlin. Die Auschwitz-Überlebende Zilli Schmidt ist tot. Sie starb nach Angaben der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas am Freitag im Alter von 98 Jahren. Sie sei eine der letzten Überlebenden des Völkermords an den Sinti und Roma Europas gewesen, hieß es. Geboren als Cäcilie Reichmann in Thüringen, wuchs Schmidt in einer Familie von Instrumentenhändlern und Wanderkinobetreibern auf. Im Juni 1942 wurde sie festgenommen und ins Konzentrationslager Lety in Böhmen gebracht. Nach ihrer Flucht wurde Schmidt erneut verhaftet und 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurde ein großer Teil ihrer Familie an dem Tag ermordet, an dem sie zur Zwangsarbeit nach Ravensbrück verschleppt wurde. Auch aus diesem Lager gelang ihr die Flucht. Nach Kriegsende kämpfte Schmidt jahrzehntelang für eine sogenannte Entschädigung durch bundesdeutsche Behörden. (dpa/jW)