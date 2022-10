Schuldig dank schwarzer Sneaker

Helmut Fohringer/Apa-Pool/APA/dpa Begnügt sich mit gesichteten Markenklamotten als Beweisstück für Schuldsprüche: Wiener Landgericht für Strafsachen (4.12.2020)

Mit einer blonden Perücke maskiert, dazu mit dunkler Sonnenbrille und FFP2-Maske im Gesicht hat ein Beamter am Donnerstag vergangener Woche am Wiener Landesgericht für Strafsachen per Video ausgesagt. Dabei hatte er nicht viel zu sagen: Er habe einen der angeklagten Antifaschisten beim Weglaufen erkannt. Eine Beteiligung an einer Körperverletzung konnte das nicht belegen. Dabei war der Aufwand verhältnismäßig hoch, den der Wiener Verfassungsschutz seit zwei Jahren betrieb, um die Urheber einer Handvoll Angriffe auf die extreme Rechte zu erkunden. Der Maskierte war Teil eines Observationsteams, das Nazigegner den ganzen Abend während der Aktion beobachtet hatte, wegen der die sieben Angeklagten sich vor Gericht verantworten mussten.

Wer von den Beschatteten die Männer aus dem Umfeld der »Identitären Bewegung« am Abend des 19. August 2020 geschlagen haben soll, blieb bis zuletzt weitgehend unklar. Am Ende wurde trotzdem sechs der sieben angeklagten Männer verurteilt. Der seit 25. April laufende Wiener Antifaprozess endete mit bedingten Haftstrafen zwischen vier und vierzehn Monaten auf drei Jahre Probezeit (vergleichbar mit Bewährungsstrafen im deutschen Strafrecht). Die Vorwürfe reichten von Körperverletzung über die Sprengung einer Versammlung bis hin zur Sachbeschädigung. Anlass waren drei Ereignisse, bei denen Zusammenkünfte extrem Rechter gestört oder angegriffen worden waren, sowie eine Sprühaktion bei der rechten »Österreichischen Landsmannschaft«.

Bei zwei Anlässen wurde ein Angeklagter mittels DNA-Gutachten identifiziert. Ansonsten hielt das Gericht unter anderem eine Identifizierung über die Bekleidung ausreichend für die Verurteilungen. Ob das Tragen einer Jacke der Marke »Northface« oder schwarzer Sneaker mit weißen Streifen bei einer Antifakundgebung jedoch tatsächlich ausreicht, um die Schuld der Betreffenden zu belegen, darf bezweifelt werden. Dennoch wurden – für viele Prozessbeobachterinnen und -beobachter überraschend – fast alle Angeklagten nach dem Motto »mitgefangen, mitgehangen« verurteilt. Die Entscheidung steht dabei im Zeichen eines Ermittlungsverfahrens, das lange unter dem Paragraph 278 des österreichischen Strafgesetzbuchs geführt wurde – ein Organisationsdelikt, vergleichbar mit dem deutschen Strafrechtsparagraphen 129. Nur mit dem Einsatz des »Mafiaparagraphen«, wie ihn Kritiker nennen, konnten zahlreiche Hausdurchsuchungen und Überwachungsmaßnahmen wegen vergleichsweise kleiner Straftaten gerechtfertigt werden.

Die Angeklagten machten vor Gericht keinen Hehl aus ihrer antifaschistischen Überzeugung. Sie verweigerten darüber hinaus die Aussage. Richterin Sonja Weis wurde am letzten Tag des Verfahrens nicht müde zu betonen, dass das Gericht »keine politische Einstellung« habe und vollkommen neutral agiere. Die Verteidigung sah das anders: Der Verfassungsschutz sehe »am rechten Auge nicht ganz so scharf wie am linken«, sagte ein Verteidiger. Der österreichische Verfassungsschutz hatte bereits während des Gerichtsverfahrens in der Kritik gestanden, da er es trotz eindeutiger Hinweise versäumt hatte, den späteren Attentäter des rechten Terroranschlags im Zentrum Wiens vom 2. November 2020 zu überwachen – bei gleichzeitiger Observation von Antifaschisten. Bei dem Anschlag wurden vier Menschen erschossen und weitere 23 verletzt. Bei den Antifaschisten auf der Anklagebank sei es hingegen nur um »ein paar Watschen gegen Identitäre« gegangen, wie ein Anwalt es formuliert hatte. Die Verurteilungen seiner Mandanten waren bis jW-Redaktionsschluss am Dienstag noch nicht rechtskräftig, der Freispruch des siebten Nazigegners hingegen schon.