»Druschba-Pipeline offenhalten! PCK und Schwedt müssen leben. Nord Stream 2 in Betrieb nehmen«. Solidaritätskundgebung mit den Beschäftigten der PCK-Raffinerie und ihren Familien. Es sprechen Karin Hildebrandt (DKP) aus Schwedt, Hans Bauer, Vorsitzender der Gesellschaft für Rechtliche und Humanitäre Unterstützung (GRH), Stefan Natke, Vorsitzender der DKP Berlin, und eine Vertreterin der SDAJ. Aus Berlin fährt ein Solibus nach Schwedt, Abfahrt 13 Uhr vom ND-Gebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Kostenempfehlung: 20 Euro, Anmeldung unter: druck@dkp.berlin. Kundgebung am Sonnabend, 29.10., 15 Uhr. Ort: Platz der Befreiung, Schwedt. Veranstalter: DKP, GRH und SDAJ

»Lieder gegen Kapitalismus, Faschismus und Krieg«. Liederabend mit Erich Schaffner und Georg Klemp. Eine Collage zeitgenössischer Texte und Lieder bekannter und weniger bekannter Frauen und Männer. Sonnabend, 29.10., 19.30 Uhr. Ort: Villa Leon, Phillipp-Körber-Weg, Nürnberg. Veranstalter: Freidenker Bayern

»The Killing Floor«. Englischer Spielfilm mit deutschen Untertiteln. Während des Ersten Weltkriegs reist ein armer, schwarzer Südstaatler nach Chicago, um Arbeit in den Schlachthöfen der Stadt zu finden. Dort wird er in die organisierte Arbeiterbewegung verwickelt und als Anführer von Afroamerikanern in der Gewerkschaft bekannt. Im Anschluss Gespräch mit Filmemacherin Elsa Rassbach. Freitag, 28.10., 20 Uhr. Ort: Cineplex, Ludwigsburger Straße 13, Leipzig. Veranstalter: Globale Leipzig