Nachschlag: Völlig selbstlos

imago images/Ronald Grant Gott schweigt nicht nur im Bergman-Film »Licht im Winter« (hier Ingrid Thulin und Gunnar Björnstrand), sondern leider auch zur katastrophalen Politik westlicher Regierungen

Im Film »Licht im Winter« des unsterblichen Ingmar Bergman verpasst ein Pfarrer seine große Bewährung. Eines Tages steht ein Gemeindemitglied vor ihm, das völlig verzweifelt ist, und zwar wegen China. Der Pfarrer begreift nicht, wie sehr sein Besucher unter der Aussicht auf »Milliarden Chinesen« leidet. So sehr, dass er nach dem Gespräch seinem Leben zum Schrecken des Geistlichen ein Ende setzt. Aus Furcht vor dem eigenen Untergang Selbstmord begehen – das scheint auch die paradoxe Devise der gegenwärtigen China-Berichterstattung zu sein. Das Reich der Mitte sucht also durch sein Investitions- und Infrastrukturprogramm »Neue Seidenstraße« seinen Einfluss auszuweiten, wie Reporterin Eva Lamby-Schmitt am Dienstag morgen im Deutschlandfunk messerscharf analysierte? Umgekehrt verfolgen Deutschland, die EU und der große Onkel jenseits des Atlantiks natürlich eine völlig selbstlose Außenpolitik. Wie auch in der Ukraine zu sehen ist, die aus rein geopolitischem Kalkül verheizt wird. (jt)