Mit Fug und Unfug

imago stock&people Sinniert über die Sinnhaftigkeit der Benutzung von Waschlappen und der Wiederverwendung von Badewasser: Mathias Richling

Ein fast zu glücklicher Zufall. Vor 300 Jahren, am 10. Oktober 1722, nahm Johann Sebastian Bach Logis bei der herzöglichen Cousine Amalie im Steglitzer Wrangelschlösschen – mittlerweile Sitz des Schlosspark-Theaters. Er hatte gerade in Köthen »Die Kunst der Fuge« beendet, und die adlige Gesellschaft bat ihn, etwas vorzuspielen. Entweder wollte er nicht Perlen vor die Säue werfen oder war des Stücks überdrüssig – jedenfalls fiel ihm ein, das Gegenteil der Fuge, eine Unfuge, zu improvisieren. Er bot ein Feuerwerk an Musikalität, was genau, weiß man nicht, aber der Name war geboren – die »Unfuge«. Eine Schote! Das reizte den Orchesterdirektor des Deutschen Symphonie-Orchesters (DSO), Thomas Schmidt-Ott, mit Dieter Hallervorden zu reden. Die beiden entwickelten den Plan von Kabarettkonzerten, und so startete auf den Tag genau nach 300 Jahren das erste von vier Konzerten, »Die Kunst der Unfuge«.

Aber warum hatten sie den 300. Jahrestag nicht groß angekündigt, mit Festakt, Stiftung eines Preises und Sonderbriefmarke? Ein Blick ins Lexikon genügt, um festzustellen, dass das Gutshaus Steglitz, genannt Wrangelschlösschen, erst 1802 erbaut wurde. Und so kommt zur Schote die Überschote: Die Geschichte von Bach und der Unfuge hat Schmidt-Ott frei erfunden, gut erfunden. Immerhin ein Anlass für die »musikhistorische» Untermauerung der neuen Kunstform Kabarettkonzert. Schmidt-Ott und Hallervorden grübeln gerade, wie sie auch die künftigen Konzerte mit einem »musikhistorischen« Unfug begründen können. Nach ­Mathias Richling sollen nämlich auch die »Leuchttürme des deutschen Kabaretts«, Christian Ehring, Torsten Sträter und Arnulf Rating gemeinsam mit Blechbläsern, Flöte, Harfe, Schlagzeug und Streichern des DSO auftreten.

Doch zurück zum Konzert am 10. Oktober. Der Kabarettist Mathias Richling und vier Cellisten des DSO spielten auf. Normalerweise wird im Kabarett gestikuliert, gelaufen, getanzt, gesungen – was aber machen vier Musiker, die sich mit ihrem Instrument nicht von der Stelle rühren können? Sie zaubern aus den Celli Klänge, »wie Bach sie auch hätte schreiben können«, frei nach Queen, Tschaikowski, Piazzolla, Brubeck, Mackeben, Beethoven und anderen – im ausverkauften Theater mit stürmischem Beifall gefeiert. Im Schnellkurs handelte Richling alle gegenwärtigen Krisen ab: Pandemie, Klimakrise, Ukraine-Krieg, Energiekrise, die politischen Krisen von SPD und CDU … Klugerweise konzentrierte er sich auf Fragen wie die Sinnhaftigkeit der Benutzung von Waschlappen und der Wiederverwendung von Badewasser, bis kein Auge trocken blieb. Oder den Nutzen des illegalen Ankaufs der berühmten »Steuersünder-CD« durch den damaligen Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, – also von Daten, die vor keinem Gericht Bestand hätten. Und wo sind die Milliarden geblieben? Das Programm des DSO beteuert, Politiker fürchteten sich vor Richlings Urteil. Der ging auch hart ins Gericht mit Winfried Kretschmann, Saskia Esken, Angela Merkel et cetera. Ätzende Parodien lieferte er von Gerhard Schröder und Rolando Villazón. Zu befürchten hat er von ihnen nichts. Doch wie aus dem Gedächtnis von Olaf Scholz waren auch aus seinem die Steuergeschenke an die Warburg-Bank entschwunden. Wer fürchtet sich vor wem?

Beim Thema SPD-Krise greift Richling zum Manuskript. Für einen ausgewiesenen Star des politischen Kabaretts liegt es unter dem Standard, die Conférence vom Blatt zu lesen. Was im Kopf nicht sitzt, gehört nicht auf die Bühne. Doch wo Schönheit ist, sind auch Schönheitsfehler.