»Wir sind da eher für direkte Aktion«

privat Können rausgucken: Frontseite des besetzten Hauses in der Haldenstraße 47 (Bochum, 18.10.2022)

Sie haben sich entschieden, in Bochum das Gebäude in der Haldenstraße 47 zu besetzen. Warum?

Wir beobachten schon seit Jahren, dass es immer weniger sozialen Wohnungsbau gibt, dafür immer mehr luxuriöse Apartments entstehen. Und während Menschen immer noch auf der Straße schlafen müssen, herrscht an vielen Stellen Leerstand. Der Wohnungsmarkt ist viel mehr dem Profit unterworfen, als dass er das Grundrecht auf Wohnen für alle umsetzt. Als wir dann noch mitbekamen, dass in Bochum Hunderte minderjährige Geflüchtete in Turnhallen untergebracht werden, hat es uns gereicht. Wie kann die Stadt Bochum Menschen in Sammelunterkünfte stecken, wenn es doch so viele leere Häuser gibt? Außerdem wollen wir Freiraum schaffen, der für Kultur, Organisierung sowie das Einbringen von eigenen Ideen genutzt werden kann. Weiter soll er solidarische Strukturen in Zeiten der Krise schaffen.

Sie streben eine Zwischennutzung an. Was ist damit gemeint und wie reagiert die Diakonie als Eigentümerin darauf?

Die hat sich sehr kooperativ gezeigt und von selbst ein Gespräch angeboten, was bereits geführt wurde. Wir stehen nun in Verhandlung für eine potentielle Zwischennutzung, denn die Diakonie benötigt das Gelände ab Anfang/Mitte 2023 selbst, um ein Wohnheim für schwerst geistig eingeschränkte Menschen zu erbauen. Dem Projekt wollen wir nicht im Weg stehen. Deshalb wollen wir unsere Ideen zumindest in der Zeit bis zum Abriss in diesem Haus umsetzen.

Wie ist der Wohnungsmarkt in Bochum? Können Sie einen kurzen Überblick geben?

Kurz gesagt: Beschissen! Der Wohnraum ist knapp, besonders im günstigeren Segment. Auf einer Besichtigung sind dann gut und gerne mal 50 Menschen, und die Wohnungssuche kann sich über Monate erstrecken. Und dazu kommt noch Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Einschränkungen und anderem, was sich nicht nur auf den Wohnungsmarkt in Bochum beschränkt, sondern ein generelles Problem ist.

Sie sprechen von einem »Freiraum und solidarischen Strukturen in Zeiten der Krise«. Können Sie das ausführen?

Wir haben den nahenden Winter mit extrem steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten vor der Brust, und eine Krise jagt die nächste. Wir müssen uns jetzt organisieren, um auf die Straße zu gehen, aber auch, um Dinge zu teilen, gemeinsam zu kochen, sich zu supporten. Dafür brauchen wir Räume frei von Kommerz und Konsumzwang. Die von der Politik beschlossenen Maßnahmen halten wir für unzureichend und absichtlich kompliziert. Wir sind da eher für direkte Aktion. So konnten wir nun täglich eine Küche für alle anbieten und durch Essensspenden aus der Nachbarschaft musste bisher niemand hungrig bleiben.

Für die Zukunft planen wir außerdem Workshops und Repair-Cafés und wollen Raum zur Vernetzung bieten, damit solidarische direkte Unterstützung organisiert werden kann. Sei es die Schreinerin von gegenüber, die bei der Reparatur des Kleiderschrankes hilft, oder der Hobbygärtner, der seine Radieschen mit der Nachbarschaft teilt.

Wie reagiert die Nachbarschaft auf Ihre Besetzungsaktion?

Die Nachbarschaft ist klasse! Es wird uns so viel Solidarität entgegengebracht und viele Menschen aus der Gegend freuen sich, dass endlich Leben in diesen Leerstand kommt. Wir haben viele Geschichten über das Haus gehört und unglaublich viele Sachspenden erhalten. Schon in der Nacht der Besetzung waren einige Nachbarinnen und Nachbarn in Solidarität auf der Straße und gegenüber dem Haus wurde ein Banner angebracht. Nachdem wir durch Flyer, die wir in die Briefkästen im Viertel verteilten, auf die Haldi 47 und die Ideen dahinter aufmerksam gemacht haben, kamen immer Menschen, die Sachen vorbeibringen oder sich beteiligen wollten. Mittlerweile sitzen auch Nachbarinnen und Nachbarn bei uns im Plenum und planen die weitere Gestaltung des Hauses mit.