Systematisch ausgegrenzt

Ray van Zeschau/imago Roma-Viertel in Bulgarien: Fehlende Investitionen in die Infrastruktur (Kjustendil, 17.2.2017)

Ständige Polizeikontrollen, segregierte Schulen, Ausgrenzung vom Wohnungs- und Arbeitsmarkt und eine um bis zu elf Jahre geringere Lebenserwartung. Die Grundrechteagentur der EU (FRA) hat am Dienstag in Wien die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, zu der Roma in zehn europäischen Ländern zu ihrer Situation befragt wurden. Zentrale These des Berichts: 80 Prozent der Roma sind armutsgefährdet. Die sogenannte Roma-Strategie der EU aus dem Jahr 2011 (überarbeitet 2020) funktioniert offenbar nicht.

Der Begriff »Roma« wird im Report gemäß der Definition des Europarats als »Oberbegriff« verwendet. Er umfasst Roma, Sinti, Kale, Romanichals, Bo­yash/Rudari, Balkan-Ägypter und Gruppen wie Dom, Lom und Abdal. Auch Travellers, Jenische und »Menschen auf der Reise« sind mit eingeschlossen. Allein diese lange Erklärung zeigt, wie problematisch die homogene Einteilung der schätzungsweise zehn bis zwölf Millionen Menschen ist, die die EU-Strategie mit einschließt. Befragt wurden im vergangenen Jahr fast 8.500 Personen. Insgesamt erhob die FRA Daten zu rund 20.000 Menschen in Griechenland, Italien, Kroatien, Nordmazedonien, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn.

»Die Armut, von der Roma in einigen Ländern betroffen sind, ist eine direkte Folge von strukturellem Rassismus, der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt, von Bildung, von menschenwürdigem Wohnraum«, sagte Georgi Ivanov, Vorstandsmitglied des Vereins Amaro Foro mit Sitz in Berlin, der in der Sozialberatung auch Eingewanderte aus Bulgarien und Rumänien unterstützt. Anstatt immer die Armut, die ein Symptom ist, zu bekämpfen, sei es wichtig, Antiziganismus als Ursache anzugehen. »Außerdem sollte man sich immer bewusst sein, dass Antiziganismus keine Grenzen kennt – in Ländern wie Deutschland oder Österreich ist Rassismus nicht weniger tief verankert. Man sollte da nicht immer nur die süd- und osteuropäischen Länder im Blick haben«, kritisierte Ivanov die regionale Eingrenzung des Berichts am Dienstag gegenüber junge Welt.

Laut des Reports hat sich in den vergangenen zwölf Monaten vor der Erhebung jeder vierte Befragte aufgrund seines »ethnischen Hintergrundes« diskriminiert gefühlt: bei der Arbeitssuche oder bei der Arbeit; in der Bildung; im Gesundheitswesen; im Bereich Wohnen; in der Verwaltung oder im öffentlichen Dienst; bei der Inanspruchnahme anderer öffentlicher oder privater Dienstleistungen wie beispielsweise in einem Restaurant, einer Bar, im Nachtclub, Hotel, Geschäft oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das beschreibt so ziemlich alle vorstellbaren Bereiche des Alltags.

Seit der letzten Erhebung 2016 hat sich wenig verändert. Besonders prägnant ist der Unterschied in der durchschnittlichen Lebenserwartung. Frauen, die sich als Romnja identifizieren, leben durchschnittlich elf Jahre weniger, Männer neun Jahre.

Die Roma-Aktivistin Irina Spataru aus Wien erklärt am Dienstag gegenüber jW, warum die »EU-Roma-Strategie 2020« nicht zu dem sozialen Wandel geführt hat, den viele erhofft hatten. »Jahrhundertealte systematische Diskriminierung lässt sich nicht durch sogenannte Soft Policies der EU lösen. Wir wissen heute, dass Antiziganismus die Hauptursache für die Marginalisierung und Diskriminierung von Sinti und Roma ist.« Die meisten Länder würden nicht anerkennen wollen, dass es ein Rassismusproblem gibt, so Spataru. »Solange noch Mauern um Roma-Siedlungen gebaut und Roma-Kinder von ihren Lehrern und Lehrerinnen diskriminiert werden, wird sich die Situation der Sinti und Roma trotz finanzieller Fördermittel der EU nicht verbessern.«