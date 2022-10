Stuttgart: Entlassung von Strobl beantragt

Stuttgart. In der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens geht es für Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl in die nächste Runde. SPD und FDP wollen an diesem Mittwoch einen Entlassungsantrag gegen den CDU-Politiker in den Landtag einbringen. Beide Fraktionen sprachen sich am Dienstag in ihren Sitzungen für den Antrag aus. SPD und FDP wollen bei der Abstimmung testen, ob alle Abgeordneten von Grünen und CDU hinter Strobl stehen. Die Opposition ist empört darüber, dass Strobl im Amt bleiben darf, obwohl er für die Einstellung des Verfahrens in der sogenannten Brief­affäre eine Geldauflage von 15.000 Euro zahlen will. (dpa/jW)