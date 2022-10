US-Basketballerin scheitert in Russland vor Gericht

Moskau. Die in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Gefängnis verurteilte US-Basketballspielerin Brittney Griner ist mit einem Berufungsantrag gescheitert. Ein Gericht in Krasnogorsk nahe der russischen Hauptstadt Moskau entschied am Dienstag, das im August verhängte Urteil »unverändert zu lassen«. Die US-Regierung kritisierte die Entscheidung und bemüht sich weiter um die Freilassung Griners. Berichten zufolge könnten sie und der ebenfalls in Russland inhaftierte US-Bürger Paul Whelan gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But eingetauscht werden, der in den USA eine 25jährige Haftstrafe absitzt. (AFP/jW)