»Wollen keine linksliberale Kurskorrektur«

Müller-Stauffenberg/imago images Kundgebung zum Globalen Klimastreik (Berlin, 23.9.2022)

Der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband Die Linke.SDS organisiert an der Universität Leipzig von diesem Freitag an bis Sonntag einen »System-Change-Kongress«. Was erwarten Sie sich davon?

Wir hatten das Gefühl, dass die Klimaschutzbewegung nach ihrem Höhepunkt 2019 mit vielen Menschen auf der Straße teilweise resigniert hat, weil aus ihrem Engagement so wenig resultiert. Insofern wollen wir beim Kongress Strategien erarbeiten, mit denen wir Veränderung wirklich durchsetzen können. Mit etwa 1.000 jungen Menschen werden wir in Leipzig diskutieren, welche Wege junge Aktivistinnen und Aktivisten gehen können.

Haben Sie dazu schon eine besondere Strategie im Blick?

Wir meinen, dass es dazu ein Bündnis mit den Gewerkschaften braucht. Diesen Fokus wollen wir setzen. Schwerpunktmäßig geht es uns zum einen um Schulung und Ausbildung zum Thema Klimakrise, Kapitalismus und Inflation, zum anderen um den Austausch und die Verabredung konkreter Projekte miteinander: Wie können wir die Sozialproteste an die Uni tragen? Wie gemeinsam mit Aktiven und Beschäftigten die Verkehrswende durchsetzen?

Beim Kongress wird der Ökonom Niko Paech von einem Aufbruch in eine Zukunft ohne Wirtschaftswachstum sprechen. Die Organizerin Katharina Stierl und der Krankenpfleger Christian Schäfer werden für erneuerte Gewerkschaften plädieren, die kämpferisch für den sozialökologischen Umbau der Gesellschaft eintreten. Das klingt alles spannend, aber geht das nicht an den Sorgen der Bevölkerung vorbei, die aufgrund der Krise fürchtet, im Winter frieren zu müssen und Gaspreise nicht zahlen zu können?

Nein. In unserem Programm greifen wir auch Fragen der Inflation auf; es geht um den heißen Herbst und was die Linke den Rechten entgegensetzen muss. Gerade junge Menschen interessiert aber auch, wie es langfristig mit der Gesellschaft weitergeht und was wir gegen die Klimakrise tun müssen. Deshalb diskutieren wir, über diesen Winter hinausgehend, wie wir uns eine Alternative zum Kapitalismus vorstellen.

Ist linke Aufbruchstimmung für einen Systemwechsel in Krisenzeiten schwerer zu erzeugen?

Es ist eine Herausforderung, aber in diesen Zeiten um so wichtiger. Gerade in der Krise wird deutlich, wie schlecht das kapitalistische System funktioniert. Widersprüche treten zutage. Also legen wir jetzt den Finger in die Wunde; zeigen, was falsch läuft und welche Alternativen wir bieten können.

Welches Verhältnis hat der SDS zur Partei Die Linke, die sich aktuell zunehmend zerlegt und als linke Opposition in der ernsten sozialen Krise kaum in Erscheinung tritt?

Wir stehen kritisch-solidarisch zur Linken. Natürlich hat der SDS ein Interesse daran, dass eine starke sozialistische Oppositionspartei im Parlament ist. Aber auch eine starke Jugendbewegung kann eine Perspektive eröffnen, um linke Ideen zu verankern.

Über Sahra Wagenknechts Kurs wird vielerorts diskutiert – nicht aber beim Kongress. Was man auch immer von ihr halten mag, sie trifft mit ihren Forderungen häufig einen Nerv. Nur mit linksliberalen Positionen wird scharfe Regierungskritik nicht zu leisten sein. Was meinen Sie?

Wir wollen einen Systemwechsel, keine linksliberale Kurskorrektur. Unser gesamtes Programm ist eine scharfe Kritik der Ampelregierung, die Menschen in Armut treibt und auf die fossile Zerstörung unseres Planeten nicht annähernd ausreichende Antworten gibt. Mit den Sozialprotesten »Genug ist genug!« und einer erneuerten Klimaschutzbewegung wollen wir eine starke Linke aufbauen. Dazu trägt Sahra Wagenknecht gerade nichts bei.

Meiden Sie die Auseinandersetzung mit ihr?

Nein, der SDS hat in vergangenen Jahren häufiger zur Debatte in der Partei und auch explizit zu Wagenknechts Politik Stellung bezogen. Der Kongress soll aber dazu beitragen, dass wir uns jetzt in den Städten stark aufstellen und marxistische Antworten auf die vielen Krisen diskutieren. Wir wollen Hoffnung ausstrahlen, zeigen, dass wir auch und gerade in der Krise nicht klein beigeben.