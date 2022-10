Gaspreise sinken – aber nicht für Verbraucher

Luxemburg. Der starke Rückgang der Großhandelspreise für Gas wird nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erst mit einiger Verzögerung bei den Bürgern und den auf Energielieferungen angewiesenen Unternehmen ankommen. »Das ist für die Verbraucher erst eine mittelfristig gute Nachricht, weil die hohen Preise aus dem letzten Jahr im nächsten Jahr noch anfallen werden«, sagte Habeck am Rande von Beratungen der für Energie zuständigen Minister am Dienstag in Luxemburg. In der Diskussion über europäische Maßnahmen machte er deutlich, dass er gemeinsame Gaseinkäufe für das effizienteste Instrument halte. Ein fixer Preisdeckel sei hingegen »nicht das richtige Instrument«, betonte der Minister. Deswegen solle derzeit lediglich an dynamischen Obergrenzen gearbeitet werden, die spekulative Ausschläge an den Börsen verhindern könnten. (dpa/jW)